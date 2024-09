CAMION

Divieti di transito per i mezzi pesanti nel tratto franco spagnolo per sei mesi

Chiuso per sei mesi il transito al tunnel di Somport tra Francia e Spagna, nei Pirenei, per una frane a causa del maltempo.

Le precipitazioni che hanno colpito i Pirenei lo scorso fine settimana hanno causato seri danni alle infrastrutture stradali, portando alla chiusura del tunnel di Somport, che collega la strada nazionale spagnola N-330 con quella francese N-134, e del tunnel di Bielsa sulla strada A-138.

Le frane innescate dal maltempo hanno gravemente compromesso la sicurezza e la funzionalità di questi importanti passaggi transfrontalieri.

Durata della chiusura e divieti per i mezzi pesanti al tunnel di Somport

Le autorità francesi hanno comunicato che saranno necessari almeno sei mesi per completare i lavori di riparazione e ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Questa chiusura prolungata avrà significative ripercussioni sul traffico di merci e passeggeri, costringendo gli autotrasportatori a percorrere una deviazione di circa 300 chilometri fino al confine di Irún.

Questa deviazione di circa 300 chilometri fino al confine non solo allungherà i tempi di viaggio, ma aumenterà anche la congestione nel già congestionato punto di passaggio di Irún.

Percorso alternativo per il trasporto merci al confine

Il tunnel di Somport è una via importante per il trasporto di merci tra Spagna e Francia, attraversando le valli di Aragona e Aspe. Con la sua chiusura, centinaia di camion che quotidianamente utilizzano questo percorso per il trasporto commerciale saranno costretti a utilizzare il percorso alternativo, che potrebbe diventare un collo di bottiglia ancora più grave. Il passaggio attraverso Irún, noto per le sue problematiche di congestione, vedrà un ulteriore incremento del traffico, con conseguenti ritardi e difficoltà per gli autotrasportatori.

Gli operatori del settore trasporti e le imprese di autotrasporto interessate hanno espresso preoccupazione per l’impatto economico della chiusura prolungata del tunnel di Somport.

È stata sollecitata una rapida accelerazione dei lavori di riparazione per minimizzare le interruzioni e ristabilire l’accesso diretto il prima possibile.

Il tunnel di Somport rappresenta un collegamento vitale per il commercio tra le due nazioni, e la sua chiusura avrà ripercussioni economiche significative su entrambi i lati del confine.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione e sui lavori di riparazione, è possibile visitare il sito ufficiale delle autorità francesi.

