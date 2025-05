CAMION

Il primo trimestre del 2025 ha registrato un calo significativo nelle immatricolazioni di veicoli commerciali nell’Unione Europea.

I dati pubblicati da Acea evidenziano una riduzione sia per i furgoni sia per i camion, segno di un periodo di difficoltà per il mercato del settore. La crescita economica debole, l’incertezza normativa e il calo degli ordini precedenti sono tra i fattori principali dietro questa contrazione.

Furgoni: -12,2% a livello UE, l’Italia tra i Paesi più colpiti

Le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nell’UE sono diminuite del 12,2% nel primo trimestre del 2025, con la Italia che ha registrato il calo maggiore, pari al 15,2%. I principali mercati europei hanno visto riduzioni simili: Francia: -10,7%, Germania: -10,7%.

Unica eccezione è la Spagna, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni, con un +12,6%.

Camion: -16% di immatricolazioni, calo rilevante in Germania e Francia

Nel segmento dei camion, la contrazione è stata ancora più marcata, con un calo complessivo del 16%. In totale, sono state immatricolate 72.941 unità nell’UE. I dati sono influenzati principalmente dalla diminuzione delle immatricolazioni di camion pesanti (-16,6%) e camion medi (-12,5%). I principali mercati hanno mostrato forti cali: Germania: -25,4%, Francia: -17,6%, Spagna: -12,8%, Italia: -9,4%.

Veicoli commerciali e alimentazioni: diesel in testa, ma cresce l’elettrico

Nel primo trimestre del 2025, i furgoni diesel hanno rappresentato ancora la maggioranza delle immatricolazioni, ma con una riduzione del 14%. I dati sono:

Diesel : 290.870 unità, con una quota di mercato dell’ 82,5%

: 290.870 unità, con una quota di mercato dell’ Benzina : -25,8%, con una quota di mercato del 5,2%

: -25,8%, con una quota di mercato del Elettrici : +32,6%, con una quota del 8,7% (in aumento rispetto al 5,7% del 2024)

: +32,6%, con una quota del (in aumento rispetto al 5,7% del 2024) Ibridi: +0,7%, con una quota di mercato del 2,5%

Per i camion, il diesel resta ancora la scelta predominante, rappresentando il 93,4% delle immatricolazioni nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, la tecnologia elettrica sta guadagnando popolarità, con un incremento del 50,6% rispetto allo scorso anno. I dati sono:

Diesel : quota di mercato del 93,4%

: quota di mercato del Elettrici: +50,6%, con una quota di mercato del 3,5% (rispetto al 2% nel 2024)

In particolare, i Paesi Bassi hanno registrato un notevole incremento, con una crescita del 342,7%, rappresentando il 25% del mercato dei camion elettrici nell’UE.

Le cause del calo di mercato dei veicoli commerciali

Il calo delle immatricolazioni dei veicoli commerciali è stato influenzato da vari fattori. Tra i principali, troviamo:

Debole crescita economica in Europa, che ha portato a una riduzione degli investimenti e della domanda di nuovi veicoli.

in Europa, che ha portato a una riduzione degli investimenti e della domanda di nuovi veicoli. Incertezze normative legate alla transizione energetica e alle politiche ambientali.

legate alla transizione energetica e alle politiche ambientali. Diminuzione degli ordini acquisiti nei mesi precedenti, dovuta alla situazione economica instabile.

Il mercato dei veicoli commerciali ha visto una flessione delle immatricolazioni nel primo trimestre del 2025, con una contrazione significativa sia per i furgoni che per i camion. Sebbene il diesel continui a essere dominante, l’elettrico sta guadagnando terreno, segno di una transizione graduale verso veicoli a basso impatto ambientale. In questo contesto, il futuro del mercato dei veicoli commerciali dipenderà da una ripresa economica e da politiche chiare in materia di sostenibilità.

