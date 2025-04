CAMION

Bando assunzioni per 300 posti di lavoro al MIT, posti disponibili e come partecipare al concorso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 300 funzionari tecnici a tempo pieno e a tempo indeterminato. Una grande occasione di lavoro per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico, sia nelle sedi centrali sia in quelle periferiche.

MIT: bando assunzioni 2025, i posti di lavoro disponibili

Il concorso di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2025 riguarda 300 posti suddivisi in diverse aree di specializzazione:

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore edile, dei lavori pubblici e delle infrastrutture;

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti terrestri ed aerei;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti navali;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia di ingegneria gestionale;

10 posti nell’area dei funzionari posizione di funzionario statistico e analista matematico;

10 posti nell’area professionale informatica, con posizione di funzionario informatico.

Tutte le assunzioni di lavoro rientrano nell’area dei funzionari dei ruoli dell’amministrazione MIT.

Come partecipare al concorso MIT per 300 posti di lavoro

La domanda di partecipazione al concorso di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) deve essere presentata esclusivamente online, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale. La scadenza è fissata alle 23:59 di sabato 24 maggio 2025.

Per candidarsi è necessario:

accedere al portale InPA;

consultare il sito ufficiale del MIT mit.gov.it;

oppure visitare il portale dedicato ai concorsi Formez formez.it/concorsi.

Il concorso prevede specifiche prove di esame, diverse in base all’area di specializzazione scelta per il proprio percorso di lavoro.

Dove consultare il bando MIT 2025

Il bando completo di concorso per i 300 posti di lavoro è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) cliccando qui.

Nel documento ufficiale sono indicati:

i requisiti per accedere ai posti;

il programma delle prove concorsuali;

le modalità di presentazione delle domande;

le tempistiche e i criteri di valutazione.

Chi desidera entrare nel mondo del lavoro pubblico e contribuire allo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti italiani ha ora una concreta possibilità con il concorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Continua a leggere: Lavoro, autista di camion in Germania: patente, contratto e stipendio garantiti