CAMION

Al Brennero oggi code e traffico per il passaggio del Giro d’Italia in Alto Adige. La combinazione del passaggio del Giro d’Italia e del divieto di circolazione dei tir, in occasione della festività di Pentecoste, ha generato oggi code e traffico al Brennero. Segnando una giornata particolarmente difficile per la viabilità in Alto Adige. 80 chilometri di coda dal Brennero a Bolzano nord.

Il Giro d’Italia, celebre competizione ciclistica, e il divieto di circolazione dei tir al Brennero, in occasione della festività di Pentecoste, hanno creato una situazione di congestione stradale senza precedenti, mettendo a dura prova automobilisti e mezzi di trasporto merci.

La festività di Pentecoste ha comportato ieri, 20 maggio 2024 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti al Brennero in Germania e Austria. Creando un accumulo di camion al Brennero che questa mattina hanno iniziato a muoversi in massa verso il confine del Brennero generando code e traffico.

Nella giornata di oggi, una coda di tir lunga 80 chilometri si è estesa dal confine fino a Bolzano nord. Anche il traffico leggero rallentato tra Bolzano sud e Chiusa.

A peggiorare la situazione, oggi il passaggio del Giro d’Italia attraversa l’Alto Adige, causando ulteriori disagi alla viabilità. La celebre corsa ciclistica, giunta alla sua 107ª edizione, taglia letteralmente in due Bolzano, bloccando per diverse ore qualsiasi possibilità di attraversare il capoluogo da nord a sud e viceversa.

Il Giro d’Italia partito dalla Svizzera a Tubre, sta percorrendo la val Venosta e la val d’Adige, proseguendo poi verso Bolzano. Da qui, i ciclisti si dirigeranno verso Fiè e la val Gardena, dove è previsto l’arrivo di tappa.

Autostrade Alto Adriatico aveva previsto code e traffico in un comunicato diramato nei giorni scorsi. Per oggi martedì 21 maggio 2024, inteso traffico dei mezzi pesanti con possibili rallentamenti a causa del blocco del traffico per le festività di Pentecoste.