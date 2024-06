CAMION

Divieti di circolazione per i mezzi pesanti in Spagna per l’estate 2024. I divieti mezzi pesanti estate 2024 in Spagna, nei Paesi Baschi entrano in in vigore nei fine settimana e nei giorni festivi dal 1 giugno 2024 al 1 settembre 2024.

In Spagna, il Governo Basco ha introdotto nuovi divieti alla circolazione dei mezzi pesanti nelle regioni della Navarra e dei Paesi Baschi.

I nuovi divieti in Spagna per i mezzi pesanti, segnalati dall’Associazione dei datori di lavoro dei trasporti della Navarra (ANET), mirano a ridurre il traffico e migliorare la sicurezza stradale durante i periodi di maggior afflusso turistico. I divieti di circolazione per i camion in Spagna si applicano ai veicoli con peso superiore a 7.500 chili e saranno in vigore nei fine settimana e nei giorni festivi dal 1 giugno al 1 settembre 2024.

Divieti per mezzi pesanti estate 2024 Paesi Baschi in Spagna

Giorni e orari dei divieti di circolazione mezzi pesanti 2024

Le restrizioni si applicano nei seguenti giorni e orari:

Sabato, domenica e festivi: dalle 11:00 alle 22:00

Domenica e festivi: dalle 16:00 alle 21:00

Strade e autostrade interessate

Le restrizioni riguardano principalmente due autostrade: l’A1 e l’A8. Di seguito i dettagli per ciascuna direzione:

A8 Direzione Cantabria

Orari: Sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 22:00

Punto di inizio delle restrizioni: Parcheggio al chilometro 119,5

A1 Direzione Madrid

Orari: Sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 22:00

Punto di inizio delle restrizioni: Parcheggio al chilometro 352 (Vitoria-Gasteiz)

A1 Direzione Francia

Orari: Domenica e festivi dalle 16:00 alle 21:00

Punto di inizio delle restrizioni: Confine con Burgos fino al chilometro 352 (Vitoria-Gasteiz)

A8 Direzione Irún

Orari: Domenica e festivi dalle 16:00 alle 22:00

Punto di inizio delle restrizioni: Confine con la Cantabria fino al chilometro 119,5

I divieti di circolazione estate 2024 per i Paesi Baschi in Spagna impongono una pianificazione attenta per i camion che trasportano merci nelle aree interessate. Le aziende di trasporto merci dovranno considerare questi orari e percorsi per evitare le sanzioni e garantire il rispetto delle normative vigenti. Inoltre, i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei Paesi Baschi in Spagna, questa estate, potrebbero influenzare i tempi di consegna e necessitare di aggiustamenti nei programmi di viaggio.

Obiettivo dei divieti di circolazione camion Paesi Baschi in Spagna

Le restrizioni sono state introdotte con l’obiettivo di:

Ridurre il traffico: durante i mesi estivi, le strade dei Paesi Baschi sono particolarmente trafficate a causa dell’aumento del flusso turistico. Limitare la circolazione dei mezzi pesanti aiuta a decongestionare le principali arterie stradali.

Migliorare la sicurezza stradale: con meno camion sulle strade durante i periodi di picco, si riducono i rischi di incidenti e si garantisce una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Favorire il turismo: le misure facilitano un flusso di traffico più fluido, migliorando l’esperienza dei turisti che visitano la regione.

Informazioni sui divieti di circolazione mezzi pesanti in Spagna 2024

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sui divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei Paesi Baschi, in Spagna, è possibile consultare la pagina web ufficiale della Direzione del Traffico del Governo Basco.