CAMION

Il Bonus auto e veicoli commerciali 2024 è in arrivo domani 26 maggio 2024. Il decreto che aggiorna e amplia i precedenti incentivi ecobonus, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.

Come funzionano gli incentivi Bonus auto e veicoli commerciali e come richiederli.

Nuovi ecobonus 2024:

Il Dpcm prevede contributi maggiori, con importi che possono arrivare fino a 13.500 euro per le auto elettriche se l’acquirente ha un ISEE inferiore a 30.000 euro. Gli acquisti, compresi quelli in leasing, effettuati a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno idonei per la registrazione sulla piattaforma informatica di prenotazione operativa dal 3 giugno 2024.

Gli incentivi del Bonus auto e veicoli commerciali saranno disponibili dal 3 giugno 2024, con l’attivazione della piattaforma del MIMIT.

Fondi disponibili per gli incentivi ecobonus 2024

Nel 2024 saranno disponibili 950 milioni di euro, con 793 milioni destinati alle auto divisi per alimentazione:

Auto Elettriche (0-20 g/km di CO2): 240 milioni di euro

Auto Ibride Plug-in (21-60 g/km di CO2): 140 milioni di euro

Auto Mild Hybrid, Full Hybrid e Termiche (61-135 g/km di CO2): 402 milioni di euro

Come funzionano gli incentivi ecobonus 2024?

Gli incentivi Bonus auto, veicoli commerciali e furgoni variano in base alla categoria ambientale e al prezzo di listino. Ecco come sono distribuiti:

Elettriche:

Prezzo massimo di 42.700 euro

Incentivo fino a 13.750 euro con rottamazione (ISEE < 30.000)ù

Ibride Plug-in:

Prezzo massimo di 54.900 euro

Incentivo fino a 13.750 euro con rottamazione (ISEE < 30.000)

Mild Hybrid, Full Hybrid e Termiche:

Prezzo massimo di 42.700 euro

Incentivo fino a 3.000 euro con rottamazione

Sconti con o senza rottamazione

Gli incentivi Bonus auto, veicoli commerciali e furgoni sono più alti per chi rottama un veicolo inquinante:

Elettriche:

Senza rottamazione: 6.000 euro (ISEE > 30.000), 7.500 euro (ISEE < 30.000)

Con rottamazione: fino a 13.750 euro per ISEE < 30.000

Ibride Plug-in:

Senza rottamazione: 6.000 euro (ISEE > 30.000), 7.500 euro (ISEE < 30.000)

Con rottamazione: fino a 13.750 euro per ISEE < 30.000

Mild Hybrid, Full Hybrid e Termiche:

Con rottamazione: fino a 3.000 euro

Quando e come richiedere gli incentivi ecobonus 2024

Gli incentivi Bonus auto, veicoli commerciali e furgoni, saranno validi per contratti d’acquisto firmati tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Per richiedere l’incentivo:

Il concessionario si registra sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

Prenota il contributo.

Applica lo sconto al cliente.

Conferma l’operazione con l’immatricolazione entro 180 giorni (potrebbero diventare 270 giorni).

Un’importante novità riguarda l’apertura degli incentivi anche per le società di noleggio, che l’anno scorso non ne avevano usufruito. Questo ampliamento aiuterà a incentivare ulteriormente il mercato dei veicoli ecologici.

Attivazione della nuova piattaforma è il 3 giugno 2024.