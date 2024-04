CAMION

Gli autisti dell’autotrasporto merci chiedono stipendi moderati. Lo dice un rapporto pubblicato da Jobmatch.me, portale tedesco dedicato alla ricerca di lavoro.

Nel report sono stati analizzati i dati di oltre 18.800 autisti professionisti dei settori del trasporto locale e a lunga percorrenza.

Come mostrano i risultati del nuovo rapporto sull’autotrasporto, le richieste salariali in Germania sono in media di 3.283 euro.

Secondo Jobmatch.me, le richieste in materia di retribuzione dei camionisti sono quindi relativamente moderate per il 2024, nonostante la carenza di lavoratori qualificati.

E’ nota infatti la difficoltà che sta attraversando il comparto autotrasporto nel reclutamento di nuovo personale, sia nel trasporto merci sia in quello passeggeri.

Le richieste salariali nell’autotrasporto

I conducenti sono utenti registrati su Jobmatch.me e rispondono ad alcune domande sulle qualifiche e sulle richieste di stipendio quando compilano il modulo informazioni.

Attualmente ci sono più di 280.000 camionisti registrati su Jobmatch.me. Pertanto, secondo il portale, è possibile fornire dati significativi sulle richieste salariali a livello nazionale.

Secondo il rapporto sul salario nell’autotrasporto, il confronto trimestrale dal 2022 al 2024 sottolinea una tendenza alla moderazione.

Mentre l’aumento delle richieste salariali dal Q1 2022 al Q1 2023 è stato più del 4,6%. La crescita si ferma nel secondo trimestre del 2024. Qui, rispetto ai primi trimestri del 2023 e del 2024, c’è solo un aumento delle richieste salariali di più l’1,6 per cento.

All’interno del nuovo rapporto salariale di Jobmatch.me, per la prima volta sono state analizzate separatamente anche le richieste salariali relative al trasporto locale e a quello a lunga percorrenza.

E’ emerso che nel trasporto a lunga distanza viene richiesta una media di 3157 euro, mentre nel trasporto locale la somma è di 3283 euro.