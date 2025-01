CAMION

La Commissione Europea, con la Direttiva delegata (UE) 2024/846, introduce modifiche alla normativa in materia di infrazioni nel settore dei trasporti.

La Direttiva (UE) 2024/846 della Commissione aggiorna la tabella delle infrazioni, nei trasporti su strada, aggiungendo nuove voci relative a periodi di riposo, organizzazione del lavoro e presentazione di informazioni, e apportando modifiche ai livelli di gravità delle infrazioni.

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno tempo fino al 14 febbraio 2025 per recepire le nuove disposizioni per i trasporti nel diritto nazionale. Questo aggiornamento ha come obbiettivo una maggiore uniformità e sicurezza nei trasporti su strada.

Novità della Direttiva (UE) 2024/846 per l’autotrasporto

La Direttiva 2024/846 modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE, introducendo nuove infrazioni e rivedendo i livelli di gravità delle violazioni per i trasporti su strada. Le modifiche riguardano:

Periodi di riposo degli autisti: nuove regole per garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo, riducendo i rischi di incidenti causati dalla stanchezza dei conducenti.

Organizzazione del lavoro: maggiori responsabilità per le imprese di autotrasporto nell’organizzazione delle attività degli autisti compreso il rientro regolare al luogo di residenza.

Presentazione di informazioni: sanzioni più severe per la mancata o errata registrazione dei dati del tachigrafo, inclusi l’uso scorretto dei tachigrafi durante i trasporti.

Nuove categorie di infrazioni nei trasporti

Le nuove disposizioni ampliano le categorie di infrazioni nel settore del trasporto merci su strada includendo:

Superamento dei periodi di guida degli autisti: infrazioni che prevedono livelli di gravità progressivi in base all’entità del superamento.

Violazioni dei periodi di riposo dei gli autisti: limiti più stringenti per i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

Uso improprio del tachigrafo: maggiore attenzione alle frodi e all’uso scorretto dei dispositivi di registrazione nei trasporti.

Impatto nuove infrazioni per le imprese di autotrasporto

Le imprese di autotrasporto di trasporto saranno obbligate ad adottare misure correttive per adeguarsi alle nuove norme del trasporto su strada, tra cui:

Implementazione di sistemi di monitoraggio per garantire il rispetto delle disposizioni.

Formazione dei conducenti sulle nuove regole.

Revisione delle politiche aziendali per evitare sanzioni.

Entrata di vigore della Direttiva per il trasporti

Gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno recepire le nuove disposizioni per i trasporti entro il 14 febbraio 2025, introducendo le necessarie modifiche legislative e amministrative. La mancata attuazione potrebbe comportare procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

Per maggiori informazioni consultare la Direttiva delegata (UE) 2024/846

