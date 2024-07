TRENO

Viaggi in treno quanto vuoi per 3 giorni consecutivi a 29 euro e 5 giorni a 49 euro

Scopri la nuova promo Italia Tour di Trenitalia e viaggi quanto vuoi per 3 giorni consecutivi a 29€ e 5 giorni a 49€.

Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 sono le promozioni del treno regionale che ti permettono di viaggiare quanto vuoi per 3 o 5 giorni consecutivi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Puoi acquistare le promo Italia in Tour sul sito, presso le biglietterie e le self service di stazione e le Agenzie di Viaggio.

Con la promo sui treni Italia in Tour 3 viaggi per 3 giorni consecutivi dalla data scelta ai seguenti prezzi:

Adulti: 29€

Ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti): 15€

Con la promo treni Italia in Tour 5 viaggi per 5 giorni consecutivi dalla data scelta ai seguenti prezzi:

Adulti: 49€

Ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti): 25€

Acquistare la promo treni Trenitalia Italia in Tour

A questa pagina clicca su Ricerca Avanzata direttamente dal form di acquisto in home page o clicca sul bottone “Acquista” di Trenitalia:

accedi alla sezione Promo/Servizi Regionali;

scegli la tua promozione preferita dal menu a tendina;

seleziona il numero di titoli che vuoi acquistare;

imposta la data di validità a partire dalla quale vuoi iniziare a viaggiare.

Il titolo di viaggio della promo Italia in Tour 3 o Italia in Tour 5 è nominativo e non cedibile. Non si possono effettuare cambi, chiedere rimborsi o effettuare upgrade di classe e servizio.

Puoi viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi in tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, compreso il Leonardo express. La Promo non è valida per viaggi in combinazione con altri vettori.

