TRENO

La prima locomotiva Alstom Traxx Universal DC equipaggiata con Ultimo Miglio è stata consegnata al Polo Logistica FS nello stabilimento Alstom di Vado Ligure (SV).

Il mezzo è dotato di un elemento innovativo che consente il collegamento con aree non elettrificate senza l’ausilio di locomotive da manovra.

La locomotiva in consegna al Polo Logistica tramite Mercitalia Rail rientra nell’ambito delle 20 locomotive opzionali. Si aggiungeranno alle 40 già in servizio commerciale come parte del contratto sottoscritto a dicembre 2017.

La Traxx Universal DC a quattro assi è progettata appositamente per il trasporto merci. E’ caratterizzata dalla efficienza nel consumo di energia elettrica e dalla capacità di trazione.

Il design consente l’applicazione di un piano di manutenzione con intervalli più lunghi e un numero ridotto di interventi.

70 nuove locomotive per il Polo Logistica FS

Il Polo Logistica del Gruppo FS ha annunciato che Alstom ha vinto la gara da oltre 323 milioni di euro per la fornitura di 70 nuove locomotive, sia con Ultimo Miglio che solamente elettriche. Previsto il servizio di manutenzione per 12 anni, con l’opzione per l’acquisto ulteriore fino ad un massimo di 30.

“Per avere un sistema infrastrutturale moderno l’Europa deve tornare a pensare in modo differente rispetto a come ha fatto negli ultimi 30 anni – ha dichiarato Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante l’inaugurazione -. Oggi il sistema logistico italiano gestisce il 70% del fabbisogno dell’industria nazionale e il 30% è assicurato dai porti del nord Europa, prevalentemente Nord Italia. Dobbiamo passare a una capacità del 120-130% rispetto all’attuale, per servire non solo il nostro sistema industriale ma anche quello tedesco, francese o svizzero se necessario. È una grande scommessa, stiamo investendo oltre 200 miliardi sulle ferrovie nei prossimi 12 anni. Se aggiungiamo il tema della viabilità stradale e delle opere marittime, parliamo di una vera rivoluzione infrastrutturale“.

Il sito Alstom di Vado Ligure conta oltre 300 persone e si estende su una superficie totale di 63 mila metri quadrati, 28.000 dedicati alla produzione.