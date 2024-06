TRENO

Il gruppo Alstom, leader nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie nonché della mobilità sostenibile, ha annunciato di aver ottenuto un importante riconoscimento qui in Italia.

AFNOR infatti, associazione francese per la standardizzazione che opera a livello mondiale nei servizi di verifica e nella valutazione della responsabilità sociale, ha riconosciuto ad Alstom il livello Exemplary del label Corporate Social Responsibility per il suo contributo allo sviluppo sostenibile.

Alstom ha ottenuto tale riconoscimento grazie al suo allineamento alle linee guida della standard ISO 26000, il quadro internazionale che fornisce indicazioni alle organizzazioni in materia responsabilità sociale.

I criteri per il riconoscimento della certificazione ad Alstom

I criteri presi in considerazione per la consegna di questo riconoscimento sono 8: visione e governance, integrazione della responsabilità sociale, risorse umane e pratiche lavorative, metodi di produzione, presenza regionale e coinvolgimento della comunità, nonché indicatori ambientali, sociali ed economici.

Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il risultato raggiunto così: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento che rappresenta una testimonianza del nostro impegno sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. Essere riconosciuti come Exemplary significa ottenere un riconoscimento internazionale che rafforza la credibilità e la visibilità delle azioni dell’azienda. Il riconoscimento mette in luce le priorità e gli obiettivi di Alstom e riconosce le numerose iniziative intraprese negli ultimi anni, tra cui l’attrazione di giovani talenti, il rafforzamento della presenza femminile a tutti i livelli dell’organizzazione e l’incessante impegno dei nostri team di volontariato d’impresa in progetti dedicati ai nostri siti e alle comunità in cui operiamo.”

Riconoscimenti internazionali per Alstom

Il riconoscimento in questione vale per quanto riguarda l’Italia. Non è tuttavia il primo in casa Alstom. Altre certificazioni di merito erano già stato ottenuto in Australia, Belgio, Canada, Francia, India, Regno Unito e Spagna. L’ultimo arrivato si aggiunge dunque agli altri sette ma l’obiettivo dell’azienda è quello di ottenerne almeno 12 entro il 2025.