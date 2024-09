PORTI

L’esercitazione ha riguardato procedure standard per far fronte alle emergenze di sicurezza in mare

MSC ha avviato nei giorni scorsi un’importante attività di training nel porto di Gioia Tauro, a favore degli equipaggi delle proprie navi con la simulazione di tentativi di rimorchio/traino di navi in avaria.

Prima dell’inizio delle operazioni, il Comandante della Capitaneria di porto, C.F. (CP) Martino Rendina ha convocato apposite riunioni tecniche con i rappresentanti dei servizi tecnico nautici del porto gioiese, i Comandanti delle navi interessate ed i responsabili di manovra dei mezzi nautici specializzati impiegati nell’attività di training.

Le procedure dell’operazione MSC

Sotto l’attenta supervisione dell’Autorità marittima gli operatori hanno portato a termine con successo le procedure operative consistenti nel collegamento del cavo di traino dal rimorchiatore alle navi in avaria. Con l’occasione è stato possibile testare la capacità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli operatori, nonché il consolidamento delle procedure standard per far fronte alle emergenze di sicurezza in mare.

Per l’espletamento delle operazioni di rimorchio/traino si è utilizzato il rimorchiatore MSC DRAGON ed alcune navi MSC presenti in banchina. L’attività di addestramento è continuata anche nelle acque antistanti il porto con il coinvolgimento della portacontainer MSC REGULUS, con la quale è avvenuta la simulazione di un aggancio del supply vessel per rimorchio d’altura anche in condizioni meteo-marine non favorevoli.

Nel corso dell’attività di training erano comunque garantite le ordinarie manovre di entrata ed uscita dal porto e lo svolgimento regolare delle operazioni commerciali.

Il Comandante Raffaele Porzio, Senior Vice President Operations per MSC Mediterranean Shipping Company SA, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’esito del training, in cui abbiamo riscontrato una proficua collaborazione di tutto il personale impiegato. Ringraziamo la Capitaneria di porto, il servizio di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio, l’Agenzia marittima Calabria Shipping guidata dal raccomandatario marittimo Dott. Michele Mumoli e tutti gli attori coinvolti in quest’importante operazione volta a garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure previste nei casi di rimorchio di una nave in avaria”.

Leggi anche: