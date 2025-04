PORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai governatori Roberto Occhiuto e Renato Schifani la comunicazione formale di intesa relativa alla proposta di nomina dell’avvocato Francesco Rizzo quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

La lettera, sottoscritta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, rappresenta un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina. All’Avv. Francesco Rizzo sarà inizialmente conferito un incarico di commissario per un breve periodo per poi procedere alla nomina di presidente una volta raggiunto l’accordo con le regioni Calabria e Sicilia e prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti.

Francesco Rizzo è avvocato esperto di diritto penale e diritto marittimo. Ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale a Lipari e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. Con il nuovo incarico sovrintenderà i porti di Messina-Tremestieri, Milazzo, Reggio, Villa San Giovanni e Saline Joniche, gestiti dall’Autorità Portuale dello Stretto.

L’AdSP dello Stretto svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’area, con un sistema portuale complesso dove coesistono diverse tipologie di traffico marittimo. L’autorità agisce come ente di governo e di sviluppo per l’importante sistema portuale che si affaccia sullo Stretto di Messina, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, la competitività e la sostenibilità.

