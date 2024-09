PORTI

Interporti: è stato firmato nei giorni scorsi il Decreto Ministeriale n. 224 del 30 agosto 2024 di ripartizione delle risorse PNRR per gli Interporti di rilevanza nazionale, in base a quanto previsto dal bando pubblico dello scorso febbraio (Bando pubblico n.11/23 febbraio 2024).

Il bando riguarda la presentazione di proposte per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi informatici negli interporti di rilevanza nazionale, finanziati con i fondi europei del Next generation.

Il decreto è ora in fase di registrazione presso gli organi di controllo.

Gli interporti di rilevanza nazionale possono presentare proposte per l’ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi informatici, secondo gli standard di interoperabilità della Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” – Sub investimento 2.1.2 “Rete dei porti e interporti” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea – #Next Generation EU.

Le risorse previste dal PNRR – nella Misura M3C2-I.2.1- sono state ripartite fra i seguenti interporti:

Interporto di Bologna

Interporto di Cervignano

Interporto di Trento – Interbrennero

Interporto Campano – Nola

Interporto di Livorno

Interporto di Novara

Interporto di Orte

Interporto di Padova

Interporto di Pescara

Interporto di Portogruaro

Interporto di Prato

Interporto di Torino

Interporto di Venezia

Interporto di Verona

Interporto di Trieste

Interporto di Parma

La somma destinata è pari ad oltre 8 milioni di euro (8. 269.104,50).