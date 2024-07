PORTI

Tomaso Cognolato è stato eletto oggi all’unanimità Presidente di Assiterminal per il prossimo biennio.

Il nuovo Presidente sarà affiancato da:

Antonio Barbara (Amministratore Delegato HHLA PLT )

(Amministratore Delegato HHLA PLT ) Antonio Pandolfo (Presidente Sales and Marketing Director di Europea servizi terminalistici)

(Presidente Sales and Marketing Director di Europea servizi terminalistici) L uca Trevisan (Direttore risorse umane e Organizzazione Gruppo Contship)

(Direttore risorse umane e Organizzazione Gruppo Contship) Carlo Merli e Luca Becce in qualità di Past President

Il Consiglio Direttivo eletto lo scorso anno, a cui si aggiungono Giuliana Brucato (Managing Director di Automar ) e Paolo Cornetto (Chief Executive Officer FHP Holding portuale) andrà avanti per i prossimi due anni.

Il programma di Cognolato ed i Gruppi di lavoro

Il consolidamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro si formalizzeranno nei prossimi giorni. Confermato anche il Direttore Alessandro Ferrari per un ulteriore quadriennio con il compito di riorganizzare la struttura. Cognolato ha presentato per Assiterminal un programma articolato che è in continuità con il lavoro svolto da Becce negli ultimi anni.

Gli elementi centrali del Programma della Presidenza saranno oggetto degli interventi di Becce e Cognolato domani nel corso dell’Assemblea Pubblica che si terrà dalle ore 10 presso Unioncamere a Roma.

Chi è Tomaso Cognolato

Tomaso Cognolato ha oltre 30 anni di esperienza manageriale nel settore turistico, dei trasporti e dei servizi alla clientela, maturata in contesti di business e start up. Dal 2023 è Vice Presidente Assiterminal e Presidente della Commissione Normativa e Finanza e Commissione Passeggeri di Assiterminal, Presidente della Sezione Economia Portuale dell’Unione Industriali Napoli e membro del Comitato di Gestione del Convention Bureaux di Napoli. E’ Amministratore Delegato e Direttore Generale Terminal Napoli S.p.A. (Terminal Crociere Napoli) e membro del Consiglio di Amministrazione dal 2016.

Assiterminal, 88 aziende in 32 porti

Assiterminal oggi rappresenta 88 aziende in 32 porti che operano nella logistica portuale e nella mobilità delle persone. Quasi 5.000 lavoratori, circa il 70% del mercato container movimentato nei porti gateway, il 90 % del traffico crocieristico e dell’import-export dell’automotive, l’80% dei traffici break bulk e più del 50% di quello delle Autostrade del mare e dei RoRo in generale, oltre agli operatori del settore rinfuse liquide (dai depositi petroliferi a quelli di oli vegetali).

