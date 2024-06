LOGISTICA

Si è conclusa l’Assemblea degli associati di Assiterminal, durante la quale sono stati approvati il Bilancio di esercizio del 2023 e il budget per il 2024. L’evento Assiterminal ha segnato un’importante tappa per l’associazione, evidenziando l’adesione di sette nuove aziende associate.

Nuove aziende associate Assiterminal

L’Assemblea Assiterminal ha dato il benvenuto a sette nuove aziende, sottolineando l’importanza della loro adesione per il rafforzamento della rete di Assiterminal. Le nuove aziende associate sono:

Poseidon, porto di Augusta

Grimaldi Palermo Euro Terminal, porto di Palermo

Logiport, porto di Civitavecchia

Salerno Container Terminal, porto di Salerno

Logiport SpA, porto di Ravenna

Vado Gateway SpA, porto di Vado Ligure

Logiport, porto di Salerno

L’adesione di queste nuove aziende è accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti all’Assemblea, consolidando la posizione dell’associazione come principale associazione di categoria nel settore della logistica portuale.

Chi è Assiterminal?

Assiterminal promuove lo sviluppo delle aziende dei Terminal and Port Operators nel quadro di una politica che valorizzi il sistema logistico nazionale all’interno del settore trasporto merci e persone.

Si distingue per la sua capacità di dialogare con tutte le realtà del settore, rappresentando in modo inclusivo aziende anche in normale concorrenza tra loro. L’associazione funge da luogo di sintesi e proposta di interesse generale per tutta la categoria degli operatori logistici e della mobilità delle persone nella portualità.

La crescita di Assiterminal

Durante l’Assemblea, è stato riconosciuto il notevole lavoro svolto dalla struttura e dal Presidente Becce, che ha portato Assiterminal a rappresentare ben 88 aziende tra Terminal Operators, Imprese portuali e Terminal passeggeri. Questo risultato conferma la capacità dell’associazione di rappresentare efficacemente aziende di tutte le dimensioni e settori della portualità, inclusi container, crociere, traghetti, automotive, break bulk, rinfuse liquide vegetali, prodotti petroliferi, granaglie e altre merci.

Prospettive future dell’associazione

L’Assemblea ha inoltre approvato modifiche allo Statuto, mirate a enfatizzare la partecipazione interna e a rafforzare la capacità di confronto e decisionale degli organismi interni. Queste modifiche sottolineano l’impegno di Assiterminal per un processo decisionale più inclusivo e partecipativo.

Forniti aggiornamenti sull’andamento della trattativa per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti. Inoltre, la Commissione di designazione ha condiviso con l’Assemblea le indicazioni degli associati riguardo il rinnovo della Presidenza e del Consiglio di Presidenza, previsto per l’Assemblea privata del prossimo 16 luglio. Questo evento sarà seguito da un cocktail di networking e dall’Assemblea pubblica del 17 luglio, sempre a Roma.

L’Assemblea di Assiterminal ha rappresentato un importante momento di crescita e consolidamento per l’associazione. Continua a dimostrarsi un punto di riferimento nel settore della logistica portuale. Con l’adesione di nuove aziende e l’approvazione di importanti bilanci e budget, Assiterminal si prepara a un futuro di ulteriore sviluppo e collaborazione.

