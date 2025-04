NAVE

Isole minori e Sicilia: scongiurato per il momento l’aumento delle tariffe sui collegamenti marittimi, aumento che aveva previsto la Società di Navigazione Siciliana (Sns).

E’ questo l’esito dell’incontro avvenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Viceministro Edoardo Rixi ed il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Le problematiche delle isole minori e la convenzione

La Sns è una joint venture fra Caronte&Tourist e Liberty Lines che ha in concessione dallo Stato il servizio di trasporto marittimo fino al 2028. La società aveva aumentato lo scorso aprile il costo dei biglietti a causa del bisogno di un riequilibrio tra entrate e uscite, provocando inevitabilmente proteste da parte non solo dei cittadini residenti, ma anche da parte di sindaci, associazioni delle imprese e dei consumatori.

Il confronto al Mit ha permesso di esaminare le problematiche legate alla convenzione firmata nel 2016 e in vigore fino al 2028. A tal proposito, la Regione Siciliana ha avanzato la proposta di ridurne la durata di sei mesi, anticipando così la revisione del contratto.

Una revisione anticipata della convenzione

Durante l’incontro, entrambe le parti hanno concordato di avviare un percorso congiunto per trasferire la gestione dei collegamenti marittimi con le isole minori alla Regione Siciliana, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi esistenti e superare le sovrapposizioni tra le linee concorrenti finanziate da fondi pubblici.

E stato dunque chiesto a SNS di sospendere gli aumenti tariffari previsti per il mese di maggio, dando il via a un tavolo tecnico che coinvolgerà tutte le parti interessate al fine di garantire un confronto costruttivo per una revisione anticipata della convenzione.

Le comunità locali ed il loro tessuto economico risultano fortemente penalizzate dal rialzo delle tariffe, con il rischio di compromettere la stagione turistica ormai prossima.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continuerà a collaborare con la Regione Siciliana per assicurare la continuità territoriale marittima e la sostenibilità economica dei collegamenti tra la Sicilia e le sue isole minori.

