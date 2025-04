NAVE

Convocata per il prossimo 15 aprile la riunione del tavolo tecnico al Ministero dei Trasporti per la vicenda relativa all’aumento tariffario dei trasporti marittimi nelle isole minori della Sicilia.

La richiesta al Mit era stata avanzata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che aveva chiesto e ottenuto dalla Sns, la Società navigazione siciliana che gestisce le tratte, la sospensione del rincaro per 30 giorni.

La Sns è una joint venture fra Caronte&Tourist e Liberty Lines che ha in concessione dallo Stato il servizio di trasporto marittimo fino al 2028. La società aveva aumentato lo scorso aprile il costo dei biglietti a causa del bisogno di un riequilibrio tra entrate e uscite, provocando inevitabilmente proteste da parte non solo dei cittadini residenti, ma anche da parte di sindaci, associazioni delle imprese e dei consumatori.

Proprio recentemente l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò aveva annunciato l’avvio di un nuovo bando di gara per l’assegnazione di quattro lotti di trasporto regionale per le isole Egadi, Eolie, Ustica e Pantelleria a compagnie che potessero fornire il servizio con navi per passeggeri e merci ro-ro (roll on-roll-off).

Aricò aveva anche fatto anche sapere: “La Regione siciliana sta chiedendo al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,

titolare della commessa, l’istituzione di un tavolo tecnico in cui confrontarsi per individuare le soluzioni più idonee a tutelare i siciliani rispetto all’incremento delle tariffe posto in essere dal primo aprile”.

Per quanto riguarda l’aumento del 10% dei biglietti di aliscafi e traghetti delle corse statali Aricò aveva dichiarato: “Chiederemo a Roma di aprire un dialogo sulle tariffe”.

Ad oggi, le comunità locali ed il loro tessuto economico risultano fortemente penalizzate dal rialzo delle tariffe, con il rischio di compromettere la stagione turistica ormai prossima.

