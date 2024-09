NAVE

Il gruppo MSC ha ottenuto il via libera per rilevare il 49,9% dell’operatore terminalistico HHLA nel porto tedesco ed ha acquisito la Maritime Transport, uno dei maggiori operatori logistici inglesi

La compagnia di spedizioni marittime MSC ha ottenuto il via libera per rilevare il 49,9% dell’operatore terminalistico HHLA, Hamburger Hafen und Logistik AG, operante nel porto tedesco di Amburgo.

Solo pochi giorni fa, lo scorso 2 settembre, MSC ha formalizzato l’acquisizione di uno dei maggiori operatori logistici inglesi, Maritime Transport da parte di Medlog, il cui prezzo per la transazione non è noto, confermando così la sua politica di espansione nella logistica europea.

Il Gruppo MSC è il più importante gruppo internazionale di trasporti marittimi e terrestri, che impiega complessivamente 180.000 persone, 760 navi su 300 rotte, serve 520 porti nel mondo, ha 675 uffici locali, e dall’ottobre 2023 e’ socio al 50% di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, compagnia privata di treni ad alta velocità.

L’accordo tra MSC e la città di Amburgo

Con l’acquisizione dell’operatore terminalistico HHLA, l’obiettivo della MSC è raddoppiare il numero di container gestiti dal porto di Amburgo (il terzo porto più grande d’Europa) competendo con i principali scali europei. Il progetto è quello di aumentare i volumi di container già dal 2025, puntando al milione di teu all’anno entro il 2031.

Il processo di acquisizione ha visto lo scontro tra sindacati e partiti di opposizione, che hanno espresso forti preoccupazioni riguardo la salvaguardia dei posti di lavoro e la perdita di potere su un porto fondamentale per l’economia tedesca.

Tuttavia, l’operazione si è resa necessaria per la necessità di garantire un futuro sostenibile per il porto attraverso nuovi investimenti. Il gruppo MSC ha infatti destinato 450 milioni di euro alla modernizzazione del porto. I lavoratori inoltre sono stati tutelati con un accordo che garantisce a HHLA di continuare ad operare come operatore indipendente senza effettuare licenziamenti per almeno cinque anni. Previsto anche un ulteriore impiego di 775 milioni di euro nei terminal container e nella rete intermodale tra il 2025 e il 2028.

Logistica MSC: l’approvazione della Commissione Europea

Per completare l’acquisizione manca ancora l’approvazione da parte della Commissione europea. Il Parlamento della città-stato di Amburgo ha approvato l’ingresso del Gruppo MSC in HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) con 72 voti contro 33 contrari. I sindacati dei lavoratori portuali hanno espresso timori sull’eventuale monopolio di MSC nel trasporto marittimo globale.