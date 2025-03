NAVE

La Ignazio Messina & C. S.p.A. ha finalizzato un finanziamento di 50 milioni di dollari con BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio dedicato alle necessità finanziarie per il rinnovo della flotta di navi di proprietà.

Il finanziamento avviene nell’ambito di un piano di investimento focalizzato su navi full container, di maggiori capacità e dimensioni rispetto a quelle del passato.

Le dichiarazioni

Stefano Messina, Vice Presidente Esecutivo di Ignazio Messina & C. S.p.A, ha dichiarato: “Si tratta di un’operazione di finanziamento navale specifica per accompagnare il nostro percorso di crescita, già in atto, nei mercati nei quali operiamo e dove stiamo aumentando la nostra capacità e la nostra offerta di servizi integrati. La rinnovata fiducia del sistema bancario italiano è un segnale importante che rafforza la nostra volontà di percorrere con determinazione la rotta dello sviluppo commerciale e operativo, cogliendo, come nostra tradizione, le opportunità nel momento stesso in cui si profilano”.

“Questa operazione – ha sottolineato invece Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca sotto la cui responsabilità si colloca il Blue Economy desk – ha per noi un significato particolare in virtù della lunga relazione che lega BPER Banca al Gruppo Messina e al territorio ligure. L’operazione, inoltre, si colloca nel perimetro della Blue Economy, a cui la banca rivolge una particolare attenzione, anche grazie al presidio attivo con risorse specialistiche operanti dal capoluogo ligure”.

“Per Banca Popolare di Sondrio – ha aggiunto Mario Erba, Chief Commercial Officer di Banca Popolare di Sondrio – si tratta di una conferma concreta dell’importanza attribuita alla Liguria e al settore dello shipping”.

BPER Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente per la formazione e la gestione del pool, e si è avvalsa della collaborazione dello studio Legale Watson Farley Williams per il perfezionamento dell’operazione.

La Ignazio Messina & C. S.p.A. è una compagnia di navigazione italiana fondata nel 1921 da Ignazio Messina ed offre servizi di linea che collegano l’Europa meridionale, il Mediterraneo, l’Africa, il Medio Oriente e il subcontinente indiano.

