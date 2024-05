DIPORTO

L’ idrogeno sarà il vettore energetico per la transizione green della nautica da diporto: NatPower H, leader nello sviluppo di stazioni di rifornimento ad idrogeno per la nautica da diporto, debutterà proprio con la rivoluzione dell’idrogeno green nello yachting al Salone Nautico di Venezia in programma dal 29 maggio al 2 giugno.

NatPower H infatti sarà presente come partner tecnico del Salone, con uno stand multimediale ed un’imbarcazione alimentata totalmente ad idrogeno.

Presso lo stand saranno disponibili la riproduzione della stazione di rifornimento, in scala 1:20, disegnata da Zaha Hadid Architects, il modellino delle chaseboat che prenderanno parte alla 37esima Americas’s Cup di Bluegame e un motore a idrogeno a uso nautico di Dumarey Automotive.

Mercoledì 29 maggio alle ore 16 inoltre, presso la Sala Modelli dell’Arsenale del Salone Nautico di Venezia si terrà la tavola rotonda dal titolo: “L’ecosistema idrogeno per la nautica da diporto” a cui parteciperanno player della nautica, dell’idrogeno e partner di progetto.

L’idrogeno per la transizione green della nautica da diporto

Durante la tavola rotonda si approfondirà il tema dell’ idrogeno come vettore energetico per la transizione green della nautica da diporto. Il progetto di Natpower H prevede infatti la realizzazione della prima infrastruttura al mondo per il rifornimento di idrogeno per la nautica da diporto con un investimento da 100 milioni di euro. Il progetto prevede il design sostenibile di Zaha Hadid Architects e coinvolge 25 marine e porti italiani. La tavola rotonda sarà moderata da Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas.

Un’imbarcazione totalmente ad idrogeno

Al termine della tavola rotonda, verrà presentata in esclusiva un’imbarcazione alimentata totalmente a idrogeno. La barca – lunga 9,5 metri e realizzata grazie alla partecipazione di Hyrex, società norvegese che fornisce e sviluppa la tecnologia di propulsione a idrogeno – prenderà parte alla E-Regata, un evento unico organizzato da Assonautica di Venezia, che si terrà il 1° giugno e attraverserà Venezia, partendo dall’Arsenale passando per San Marco, Rio di Cannaregio, Rialto e Canal Grande.

Nat Power H e DBA Group insieme per l’drogeno green

NatPower H –insieme a DBA Group – annuncia un accordo che prevede la definizione dello standard realizzativo del nuovo impianto di distribuzione di idrogeno.

“Il nostro Gruppo – ha commentato Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group – sta realizzando diverse iniziative a sostegno del Paese nel suo percorso di transizione ecologica, come specificato nel nostro Piano industriale al 2026, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso modalità di trasporto ‘ecologiche’. Dopo il recente accordo siglato con H2C per lo sviluppo dell’utilizzo di idrogeno “verde” per aeromobili a pilotaggio remoto, questo nuovo incarico a Venezia conferma ancora una volta il nostro ruolo di partner strategico a fianco di realtà impegnate come noi nel processo di decarbonizzazione, mettendo a disposizione le nostre competenze nelle diverse applicazioni dei nuovi vettori energetici a per il miglioramento complessivo dell’ambiente e della qualità della vita delle persone che lo popolano”.

