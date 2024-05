AUTOBUS

Nuovi impianti di rifornimento idrogeno con Tper e Wolftank a Bologna e a Ferrara. Nelle città di Bologna e Ferrara, il futuro della mobilità urbana si sta trasformando, con la realizzazione di infrastrutture per l’idrogeno.

Un recente accordo tra Tper, principale operatore di trasporto pubblico della regione Emilia Romagna, e il gruppo austriaco Wolftank, prevede la progettazione, fornitura e posa in opera di due ulteriori impianti di rifornimento e produzione di idrogeno a Bologna e Ferrara.

I nuovi impianti di rifornimento idrogeno sono destinati alla crescente flotta di mezzi a idrogeno. La flotta di autobus a idrogeno entrerà in servizio a Bologna e a Ferrara entro il 2026.

Tper ha incaricato TPH2 scarl, una società consortile nata dalla collaborazione tra Tper e HGeneration srl (Gruppo Wolftank), alla guida di questo progetto.

Il valore complessivo per la realizzazione delle infrastrutture dei nuovi impianti di rifornimento idrogeno per i mezzi pubblici è stimato in 15,5 milioni di euro,. Dimostra l’impegno tangibile verso una mobilità sostenibile.

Wolftank progetterà e costruirà questi nuovi impianti a idrogeno all’avanguardia, e li avvierà sfruttando le proprie competenze e soluzioni tecnologiche innovative.

Una volta operativi i nuovi impianti di rifornimento idrogeno, saranno quattro gli impianti a servizio degli autobus del servizio mezzi pubblici, di cui tre a Bologna e uno a Ferrara, gestiti direttamente da Tper.

Impianti rifornimento idrogeno per un servizio di mezzi pubblici e autobus sostenibile

La realizzazione di infrastrutture per l’idrogeno dedicate agli autobus del servizio mezzi pubblici a Bologna e Ferrara, rappresenta un passo avanti nel piano complessivo di transizione verso i carburanti alternativi.

I nuovi impianti per l’idrogeno sono parte integrante del piano di ripresa post-pandemia. Beneficiano di finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS), oltre alle risorse in auto finanziamento da parte di Tper.

L’impegno di Tper con la realizzazione dei nuovi impianti di rifornimento verso l’idrogeno è chiaro. L’obiettivo di avere il 12% della propria flotta di autobus alimentata a idrogeno, carburante sostenibile. è una dimostrazione. La volontà è di ridurre le emissioni del servizio di trasporto mezzi pubblici.

Questo si allinea con l’ambizioso obiettivo del Comune di Bologna di diventare carbon-free entro il 2030, grazie anche agli autobus e a un servizio di trasporto pubblico sostenibile. Un impegno condiviso per garantire un futuro migliore alle generazioni future.

TPH2 Scarl, fondata nel 2023 con il preciso scopo di sviluppare infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, è un punto chiave in questa trasformazione.

Il progetto, che prevede l’introduzione di oltre 130 autobus a idrogeno entro il 2026 a Bologna e Ferrara. L’utilizzo di mezzi pubblici a idrogeno rappresenta una significativa svolta nella storia della mobilità urbana.

Il Gruppo Wolftank è stato scelto come partner operativo industriale, per la realizzazione dei nuovi impianti di rifornimento idrogeno, per la sua vasta esperienza nei sistemi integrati di rifornimento di idrogeno.