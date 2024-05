NAVE

Il Salone Nautico approda a Venezia all’arsenale della città, dal 29 maggio al 2 giugno 2024. Gli orari del salone sono: 10:00–20:00, con apertura serale prolungata sabato 1 giugno fino alle ore 22:00.

Il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato questa mattina alla stampa la quinta edizione del Salone Nautico che sarà improntato al tema della sostenibilità ambientale , con focus sulle innovazioni in ambito di propulsioni elettriche, ibride e di idrogeno.

Protagonisti dunque il mare e la nautica da diporto, tra tradizione ed innovazione: il Salone Nautico infatti mette in rilievo il design e le innovazioni ma dà spazio anche alla cantieristica tradizionale della laguna.

Sarà presente poi uno spazio della Marina Militare italiana, con le navi Tedeschi, Procida e Pantelleria e con i due nuovi pattugliatori Siric e Morosini: questi ultimi sono pattugliatori molto innovativi, dalla plancia equiparabile a quelle prodotte per l’ aeronautica.

I numeri del Salone Nautico di Venezia

L’arsenale accoglierà l’eccellenza della cantieristica internazionale, con 270 espositori, 300 imbarcazioni su oltre 1100 metri lineari di pontili. Il Salone vede la presenza dell’ 80% degli espositori nazionali e 20% internazionali. Trenta invece i nuovi cantieri.

Molti i cantieri presenti, tra cui il cantiere Azimut Benetti che presenterà Sidec 6, serie a tecnologia ibrida in grado di ridurre le emissioni fino al 40%. Tutti i cantieri offriranno prove a mare.

I pontili del Salone Nautico

Dal Piazzale della Campanella si potranno raggiungere i diversi pontili , troverete la lista di tutti gli espositori qui:

Ci sarà anche un pontile dedicato al traffico dei Taxi ed una navetta dedicata con connessione all’aeroporto di Venezia.

E’ possibile accedere con le proprie imbarcazioni e ormeggiare gratuitamente da una a tre notti presso i punti marina convenzionati.

Le altre aree ed attività previste al Salone della Nautica

Saranno presenti aree ludiche e di ristorazione. Tre le aree dedicate ai convegni. Previste attività didattiche e sportive con protagonisti il mare e la laguna. Saranno disponibili pannelli solari galleggianti per la ricarica dei prodotti e per le attività di water sport. Ci sarà un E-Village dedicato alle imbarcazioni elettriche che partecipano alla E-Regatta, si potranno visitare esposizioni, installazioni artistiche, stand di design e artigianato, tecnologia, arredo nautico. Saranno offerte visite guidate e attività didattiche per bambini. Infine sarà possibile partecipare a prove in acqua, trofei e regate sportive.

Troverete tutti i dettagli e le informazioni sul salone nautico qui

Trasporto e parcheggio Salone Nautico Venezia

Ai possessori di biglietto di ingresso al Salone Nautico Venezia, dal 29 maggio al 2 giugno 2024, Marive Transport mette a disposizione:

il servizio di linea Rosa San Giuliano – Fondamente Nove a prezzo convenzionato (10€ andata/ritorno a persona)

il servizio di parcheggio a 7 euro al giorno a macchina

Interparking Tronchetto invece offre 4.000 posti coperti e 500 esterni ed è collegato al salone nautico tramite il trasporto pubblico o privato.