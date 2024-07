CAMION

Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare.

Ecomondo si terrà dal 5 all’8 novembre 2024, a Rimini. Nei 4 giorni di fiera, Ecomondo affronta i temi legati ai progetti del PNRR e allo sviluppo in Italia, in Europa e a livello internazionale dell’economia circolare nei principali settori industriali oltre che al ripristino e la rigenerazione ecologica dei suoli e dell’idrosfera, delle coste e delle città circolari e salutari.

Ecomondo è anche il punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni e mette a in evidenza gli elementi portanti che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

Mancano pochi mesi alla fiera Ecomondo 2024, un evento senza precedenti: tanti gli espositori confermati per una manifestazione che è praticamente sold out.

Ecomondo infatti continua a crescere con la partecipazione di più aziende, anche estere, in modo corrispondente al trend positivo dell’export italiano che ha superato i 600 miliardi di euro con un traino proprio dal segmento della sostenibilità.

Non solo più aziende presenti alla fiera Ecomondo, ma anche più spazio, per un quartiere fieristico e una manifestazione che cresce integrando due nuove hall temporanee posizionate all’ingresso est, per un’estensione complessiva di 137.000mq.

Fiera Ecomondo 2024

La fiera Ecomondo é divisa in temi:

Waste as Resource

Water Cycle & Blue Economy

Bio-Energy & Agriculture

Circular and Regenerative Bio-Economy

Site & Soils Restoration

Environmental Monitoring and Earth Observation

A questi temi di Ecomondo si affiancano aree verticali che vengono potenziati e ingranditi, in particolare:

Textile District che accoglie un’area espositiva e un’area conferenze focalizzata su eco-design, gestione dei rifiuti organici, ERP, EOW ma anche second-hand, digital passport e green washing.

che accoglie un’area espositiva e un’area conferenze focalizzata su eco-design, gestione dei rifiuti organici, ERP, EOW ma anche second-hand, digital passport e green washing. Paper District che ospita, in unico padiglione, tutti gli attori della filiera e si concentra su un’offerta contenutistica nuova e sempre più ricca definita insieme a Federazione Carta & Grafica.

che ospita, in unico padiglione, tutti gli attori della filiera e si concentra su un’offerta contenutistica nuova e sempre più ricca definita insieme a Federazione Carta & Grafica. Blue Economy che racchiude industria ittica ed energetica, dissalatori, rigenerazione degli ambienti marini manche anche produttori di elettrolizzatori o impianti per la produzione di vettori energetici.

che racchiude industria ittica ed energetica, dissalatori, rigenerazione degli ambienti marini manche anche produttori di elettrolizzatori o impianti per la produzione di vettori energetici. Circular and Healthy che completa il progetto come nuova area dedicata alla città realizzata in partnership con GBC Italia.

Vuoi partecipare alla prossima edizione della fiera Ecomondo?

Per partecipare alla fiera Ecomondo 2024 tutte le informazioni sono disponibili sul sito web.

