CAMION

Il camion per i trasporti a lungo raggio più efficiente in termini di consumi

Il camion Volvo FH Aero ha vinto il premio Green Truck 2025, confermandosi come il camion più efficiente di sempre in termini di consumi di carburante e riduzione delle emissioni di CO2.

Risultato ottenuto grazie a una combinazione di aerodinamica avanzata e una catena cinematica altamente efficiente, che permettono al camion Volvo FH Aero di ottenere performance superiori in termini di risparmio energetico.

Il Green Truck Test è un test annuale, indipendente e comparativo, organizzato dalle riviste tedesche Trucker e Verkehrs-Rundschau, con l’obiettivo di identificare il camion a lungo raggio più efficiente in termini di consumi.

Quest’anno, il camion FH Aero ha superato la concorrenza, risultando il modello più efficiente in termini di consumi.

Prestazioni del camion Volvo FH Aero

Il Volvo FH Aero, equipaggiato con un motore D13 da 420 CV e il pacchetto I-Save di Volvo, ha registrato un consumo medio di 21,20 litri/100 km su un percorso di 343 km, composto da autostrade e strade statali nel sud della Germania.

È evidente l’impegno di Volvo nel migliorare l’efficienza del carburante e ridurre l’impatto ambientale dei suoi mezzi pesanti.

Un altro fattore chiave, che ha contribuito al successo del camion, è il Camera Monitor System, che migliora l’aerodinamica del camion e riduce ulteriormente il consumo di carburante.

L’impegno di Volvo per la sostenibilità

Jan Hjelmgren, Responsabile Gestione Prodotti di Volvo Trucks, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di vedere un test esterno che conferma che il nostro Volvo FH Aero offre davvero un’efficienza superiore in termini di consumi, risparmiando CO 2 e costi di gestione per i nostri clienti ogni giorno”

Volvo continuerà a lavorare sull’innovazione e sul miglioramento dell’efficienza dei consumi dei mezzi pesanti, al fine di supportare le aziende di autotrasproto e contribuire alla sostenibilità.

Volvo FH Aero tecnologia applicata ai trasporti

Con il camion Volvo FH Aero, nel 2024, Volvo ha migliorato in modo significativo il design aerodinamico, con un nuovo modello che consente risparmi fino al 5% sul consumo di carburante e sulle emissioni di carbonio rispetto al modello standard.

Il motore D13 turbo compound, unito a un software di gestione ottimizzato, consente di ottenere performance eccezionali in termini di efficienza energetica.

Versioni Volvo FH Aero

La serie di camion Volvo FH Aero è disponibile in diverse varianti: FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero a gas e FH16 Aero.

Le versioni diesel e a gas possono essere alimentate con carburanti rinnovabili, come biogas, biodiesel e HVO, riducendo ulteriormente le emissioni di CO2 e contribuendo alla sostenibilità del settore dell’autotrasporto.

Dati del Green Truck Test 2025

Peso totale della combinazione : 32 tonnellate

: 32 tonnellate Motore diesel : 390 CV +/- 50 CV

: 390 CV +/- 50 CV Pneumatici : Nuovi

: Nuovi Rimorchio : 3 assi da 24 tonnellate

: 3 assi da 24 tonnellate Percorso di prova : 343 km su autostrade e strade statali nel sud della Germania

: 343 km su autostrade e strade statali nel sud della Germania Velocità media: 80,14 km/h

Con la vittoria del Green Truck 2025, Volvo Trucks consolida ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore dell’autotrasporto e dei mezzi pesanti.

Questo successo si aggiunge ai riconoscimenti ottenuti in precedenza, come le cinque stelle nel test di sicurezza Euro NCAP per veicoli pesanti e il titolo di marchio di veicoli pesanti più grande in Europa nel 2024.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha dichiarato: “Con la vittoria del Green Truck, Volvo Trucks ha fatto tripletta! Prima siamo stati l’unico marchio a ottenere le cinque stelle nel primo test di sicurezza per veicoli pesanti di Euro NCAP, poi siamo diventati il più grande marchio di veicoli pesanti in Europa nel 2024, e ora il Volvo FH Aero è il camion più efficiente dal punto di vista dei consumi in un test indipendente: sono davvero orgoglioso di tutti questi risultati!”

