UNIPORT (l’Associazione delle imprese del mondo logistico portuale) ha promosso un incontro tra operatori ed esperti per approfondire obblighi, sfide e opportunità che riguardano le imprese terminalistiche e portuali.

Il webinar UNIPORT dal titolo: “Corporate Sustainability Reporting Directive – Il bilancio di sostenibilità. Obblighi, sfide e opportunità per le imprese terminalistiche e portuali nell’applicazione del decreto legislativo 125/2024” ha risposto ad alcune domande cruciali, quali:

Quanto conta oggi la sostenibilità nelle strategie delle imprese del cluster portuale?

Quale ruolo giocano in tale ambito i bilanci di sostenibilità?

Quali sono gli obblighi e le sfide previste dal nuovo quadro normativo?

Il Presidente Pasquale Legora de Feo ha introdotto i lavori del webinar, che ha visto gli interventi del Capo Dipartimento Trasporti e Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Maria Pujia, del Segretario Generale di Assoporti, Oliviero Giannotti e degli esperti sul tema Andrea Di Donna e Pasqualino Saragò. All’evento hanno partecipato da remoto i rappresentanti di numerose aziende associate e di altre associazioni del cluster marittimo-portuale e logistico.

Gli Interventi al webinar UNIPORT

Nel suo messaggio di apertura il Presidente Legora ha evidenziato che: “l’evento odierno si inserisce nel quadro di una serie di appuntamenti tesi ad approfondire argomenti di particolare interesse e attualità per le imprese associate. Come primo argomento non potevamo non scegliere un tema così trasversale capace di impegnare le imprese secondo un approccio multidisciplinare”.

L’intervento di Enrico Maria Pujia, ha sottolineato come Governo e Parlamento ripongono nella sostenibilità, una crescente attenzione e come questo approccio influenzi l’operato della Pubblica Amministrazione e il rapporto con i cittadini e con le imprese.

Oliviero Giannotti ha spiegato che: “Molte Autorità di Sistema Portuali già da alcuni anni hanno sperimentato la predisposizione del bilancio di sostenibilità e che molte lo hanno continuato ad adottare su base volontaria negli anni successivi. Tale esperienza si è infatti rivelata particolarmente positiva e il bilancio di sostenibilità oltre a rivelarsi un utile strumento di gestione ha altresì contribuito a migliorare la comunicazione con le città e le comunità circostanti”.

L’integrazione della sostenibilità nei modelli di business

Opportunità e sfide della rendicontazione di sostenibilità per le imprese sono state illustrate nel dettaglio negli interventi degli esperti Andrea Di Donna e Pasqualino Saragò che hanno sottolineato come l’ESG rappresenti una trasformazione profonda per le aziende, che devono integrare la sostenibilità nei loro modelli di business. Secondo i due esperti, la collaborazione tra innovazione digitale, finanza sostenibile e pratiche ESG sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e l’equità sociale.

Nel concludere i lavori, il Presidente Legora ha infine affermato: “le imprese associate ad UNIPORT sapranno sicuramente cogliere le opportunità derivanti da questa nuova sfida e che l’Associazione è pronta ad offrire loro il proprio supporto in questo percorso”.

UNIPORT sostiene e promuove lo sviluppo delle imprese rappresentate favorendone l’aggregazione tra imprenditori, creando sinergie nel settore portuale e mantenendo un forte dialogo con le Istituzioni e con le Autorità competenti.

