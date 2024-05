AEREO

Maltempo in Veneto voli cancellati e dirottati a Venezia, Verona e Treviso. Dichiarata allerta rossa e aperta l’unità di crisi per stato di emergenza in Veneto, tutti i voli sono cancellati e dirottati o in forte ritardo.

A causa del maltempo in Veneto, la sera del 16 maggio 2024, voli cancellati, dirottati e in ritardo, all’aeroporto di Venezia, all’aeroporto di Verona e all’aeroporto di Treviso.

Si registrano anche molti voli aerei in ritardo a causa delle condizioni meteo sfavorevoli all’aeroporto di Venezia, all’aeroporto di Verona e all’aeroporto di Treviso.

La situazione all’aeroporto di Venezia, all’aeroporto di Verona e all’aeroporto di Treviso probabilmente resterà critica, a causa del maltempo, fino a domani 17 maggio nel pomeriggio. La Protezione civile comunica lo stato di allerta rossa in Veneto fino alle ore 14.00 del 17 maggio 2024.

Il Veneto è in stato di allarme rosso, travolto dal maltempo. Le condizioni meteo sono critiche.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha dichiarato aperta l’unità di crisi per stato di emergenza in tutto il Veneto. L’allerta rossa in Veneto, comunicata dalla Protezione civile dura fino alle ore 14.00 del 17 maggio 2024.

Per il momento, tutti i voli in partenza, dall’aeroporto di Venezia, aeroporto di Verona e aeroporto di Treviso hanno subito ritardi, cancellazioni, dirottamenti. I voli aerei in arrivo sono cancellati, deviati o e in ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il maltempo, che ha colpito duramente il Veneto questa sera, porta a una serie di problemi negli aeroporti principali di tutta la regione Veneto.

Le forti piogge e i venti violenti hanno creato un quadro di instabilità che rende difficile l’operatività degli aeroporti. Le autorità aeroportuali garantiscono la sicurezza dei passeggeri e del personale.

La cancellazione i ritardi e il dirottamento dei voli aerei hanno causato disagi significativi per i viaggiatori, in aeroporto, in attesa di aggiornamenti sulla situazione meteorologica e sui voli aerei.

Si consiglia ai passeggeri di controllare lo stato dei loro volo aereo e di contattare direttamente la compagnie aerea per eventuali informazioni aggiornate.