Enac ed Enea danno il via al progetto SAVES (Sustainable Aviation Value-chain Enhanced Services), per la sostenibilità degli aeroporti.

Il progetto SAVES per la sostenibilità mira a decarbonizzare gli aeroporti italiani. Il progetto di Enac ed Enea per la sostenibilità si dedica in particolare all’aeroporto di Roma Fiumicino e all’aeroporto di Milano Malpensa.

Il nuovo progetto di Enac ed Enea per la sostenibilità degli aeroporti è un segnale significativo verso la transizione del settore aereo affinché diventi più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

All’incontro inaugurale del progetto Enac ed Enea per la sostenibilità degli aeroporti, presso la sede di Enac a Roma, sono intervenuti diversi attori chiave del settore aereo.

Il Direttore Generale dell’Enea, Giorgio Graditi, il Vicedirettore Generale di Enac, Fabio Nicolai, e la responsabile della Divisione Enea Tecnologie e vettori per la decarbonizzazione, Viviana Cigolotti. La presenza di figure di spicco sottolinea l’importanza e la portata strategica del progetto SAVES per la sostenibilità degli aeroporti.

Obiettivi di sostenibilità del progetto SAVES di Enac ed Enea

Il progetto SAVES, di Enac ed Enea per la sostenibilità, si propone di integrare energetici sostenibili nella catena logistica aeroportuale, con particolare attenzione all’impiego di idrogeno e carburanti SAF Sustainable Aviation Fuel.

Questa integrazione avviene nei due principali aeroporti italiani, aeroporto di Roma Fiumicino e aeroporto di Milano Malpensa. I due aeroporti sono gestiti rispettivamente da Aeroporti di Roma e SEA Milan Airports.

L’obiettivo principale del nuovo progetto SAVES per la sostenibilità degli aeroporti è ridurre le emissioni di gas serra e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore aereo. Il progetto mira a creare linee guida nazionali che da utilizzare come riferimento per futuri progetti di decarbonizzazione degli aeroporti in Italia e oltre.

Sviluppo del Progetto SAVES di Enac ed Enea per la sostenibilità

Nei prossimi mesi, i gestori dell’aeroporto di Roma Fiumicino e dell’aeroporto di Milano Malpensa lavoreranno a stretto contatto con Enac ed Enea. Al fine di sviluppare proposte dettagliate per l’integrazione di carburante SAF e idrogeno negli aeroporti.

Questo include la valutazione delle infrastrutture esistenti, l’identificazione delle sinergie con il territorio circostante e la definizione di piani operativi per l’implementazione delle nuove tecnologie.

Vengono esaminate iniziative e misure a livello nazionale ed europeo per individuare opportunità di supporto finanziario all’introduzione di carburante SAF e idrogeno negli aeroporti. Questo per garantire una transizione graduale e sostenibile verso un settore aereo più green e rispettosa dell’ambiente.

Istituzioni e operatori nel progetto per la sostenibilità degli aeroporti

La collaborazione tra Enac, Enea e i gestori degli aeroporti è essenziale per il successo del progetto per la sostenibilità degli aeroporti SAVES. Le istituzioni pubbliche danno il supporto necessario e creare un ambiente favorevole per l’adozione di tecnologie sostenibili negli aeroporti. Allo stesso modo, gli operatori del settore aereo si impegnano attivamente nel processo di decarbonizzazione, investendo in progetti innovativi e adottando pratiche aziendali responsabili.

Impatto ambientale del progetto Enac ed Enea per la sostenibilità degli aeroporti

La decarbonizzazione degli aeroporti prevista dal progetto SAVES per la sostenibilità non solo contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a mitigare i cambiamenti climatici, ma ha anche un impatto positivo sulle comunità locali.

La riduzione dell’inquinamento atmosferico porta a una migliore qualità dell’aria e a una maggiore salute pubblica nelle aree circostanti gli aeroporti. Inoltre, la transizione verso un’aviation industry più sostenibile creerà nuove opportunità di lavoro e stimolerà l’innovazione nel settore.