E’ dai biocarburanti sostenibili che arriverà il contributo fondamentale per la decarbonizzazione nel settore dei trasporti.

Lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, intervenuto al Forum Internazionale di Torino sui biocarburanti sostenibili organizzato dal MASE nell’ ambito della Planet Week. L’ evento in corso nel capoluogo piemontese avviene a poche ore dall’avvio del G7 Clima, Energia e Ambiente.

La decarbonizzazione e i benefici dei biocarburanti sostenibili

Il Ministro ha lanciato un forte messaggio: “I biocarburanti sostenibili possono e devono fornire un contributo fondamentale alla decarbonizzazione del settore trasporti a livello globale, portando significativi benefici: maggiore sicurezza energetica, facilità di integrazione negli attuali sistemi di logistica, stoccaggio e distribuzione del carburante nonché utilizzazione nei veicoli esistenti, promozione di una logica di economia circolare e creazione di valore per le comunità locali, favorendo pratiche agricole e forestali sostenibili”.

Il Forum è stato aperto dal saluto del Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Stefano Corgnati e ha visto la partecipazione dei Ministri: Marina Silva, Ministro per l’Ambiente e il Cambiamento Climatico del Brasile – Presidenza G20; Elnur Soltanov, viceministro dell’Energia della Repubblica dell’Azerbaigian – Presidenza COP29 e Alex K. Wachira, viceministro Energia e Petrolio del Kenya. All’evento sono intervenuti anche leader mondiali dell’industria e agenzie internazionali impegnati nello sviluppo e nell’utilizzo dei biocarburanti sostenibili, in particolare: l’International Energy Agency (IEA), la Global Biofuel Alliance (GBA), CEM Biofuture Campaign, FAO GBEP e UNDP.

Il Forum è stato anche occasione per l’industria, le associazioni di categoria e gli enti di ricerca e sviluppo, per presentare ai ministri del G7, compresi quelli dei Paesi ospiti della Presidenza italiana del G7, una Dichiarazione Congiunta, firmata da oltre 70 aziende, volta a sottolineare il ruolo dei biocarburanti sostenibili in tutti i settori dei trasporti, promuovendo la sostenibilità ambientale, l’innovazione, gli aspetti sociali e la creazione di valore per le comunità locali.

2050: la decarbonizzazione target della neutralità climatica

La decarbonizzazione dei trasporti è una priorità per raggiungere il target di neutralità climatica entro il 2050. I combustibili fossili rappresentano ancora circa il 95% del fabbisogno energetico del settore trasporti, che conta per circa un quarto dei consumi energetici globali e un quinto delle emissioni di CO2.

“Occorre mettere in campo e attuare tutte le soluzioni, in ottica di neutralità tecnologica, per decarbonizzare tutti i settori dei trasporti: aereo, marittimo e stradale. In tale contesto, i biocarburanti sostenibili sono tra i principali pilastri della decarbonizzazione del settore trasporti, insieme all’elettrificazione, all’efficienza energetica e agli altri carburanti sostenibili. Non possiamo più aspettare”- ha detto il ministro.

“L’Italia accoglie con grande favore la Dichiarazione Congiunta di Torino sui Biocarburanti Sostenibili. Reputo inoltre molto importante che la sottoscrizione della Dichiarazione, coordinata dalla CEM – Campagna Biofuture, resti aperta fino alla Ministeriale G20 di ottobre in Brasile, come segno di forte collaborazione e comunione di intenti tra le Presidenze G7 e G20” – ha concluso Pichetto.