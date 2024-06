TRENO

Eni e il gruppo Ferrovie dello Stato hanno firmato una lettera d’intenti congiunta per la transizione energetica e i test necessari per raggiungerla.

Un altro passo dunque verso la sostenibilità ambientale: questa collaborazione tra Eni e Ferrovie servirà infatti ad individuare nuove possibilità nel mondo dei trasporti, attraverso studi, sperimentazioni e analisi di fattibilità.

Eni e Ferrovie insieme per i biocarburanti

Uno dei punti cardine di questa strategia sarà indubbiamente l’utilizzo dei biocarburanti. Già da luglio 2023 è partita una sperimentazione per l’uso del carburante HVO in sostituzione del diesel, che coinvolge cinque treni di Trenitalia (tra cui i Blues, ibridi treni moderni a tripla alimentazione, e le motrici ALN) in funzione in Calabria.

Ma cos’è l’HVO?

Si tratta di olio vegetale idrotrattato. È un biocarburante ottenuto da materiali rinnovabili, quali scarti e residui. Riesce a mantenere le stesse prestazioni dei carburanti tradizionali, riducendo però di circa l’80% le emissioni di CO2eq .

Lo scorso aprile, FS ha dato via a una gara per ottenere la necessaria fornitura di carburante HVO per i propri mezzi: l’obbiettivo del Gruppo FS, infatti, è l’eliminazione dei combustibili fossili.

Tale obbiettivo si persegue oggi attraverso l’elettrificazione progressiva delle linee ferroviarie ancora sprovviste e con l’impiego di carburanti alternativi, come appunto l’HVO.

Si punta su ricerca e sviluppo

Tra gli obbiettivi a lungo termine di questa collaborazione FS-Eni, dunque, ci sarà la ricerca e lo sviluppo di nuove opportunità quali appunto quelle dei biocarburanti e di combustibili alternativi. Inoltre, si cercheranno anche soluzioni valide d’intermodalità e di ottimizzazione dei consumi energetici.

Tale lettera ha anche una durata già stipulata, di tre anni: è stata firmata da Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation and Digital Officer del Gruppo FS e da Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, ed è la continuazione di un’altra lettera d’intenti già esistente che vedeva coinvolte le due aziende.