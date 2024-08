SCIOPERI

Sciopero Trenord il 30 settembre, c’è anche il comunicato dell’ORSA.

Sciopero Trenord, il 30 settembre sarà il quarto del 2024

Attraverso un comunicato ufficiale diramato dall’OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) è stata resa ufficiale la data del prossimo sciopero dei dipendenti Trenord. Sarà il 30 settembre, e si tratterà del quarto sciopero di quest’anno, dopo quelli di gennaio, maggio e giugno. Lo sciopero, secondo quanto pubblicato dal Ministero dei Trasporti sul portale ufficiale, durerà 23 ore. L’inizio previsto è infatti alle 3 del mattino del 30 settembre, e l’agitazione si concluderà alle 2 del mattino del 1 ottobre.

Sciopero Trenord, ORSA: “cattiva gestione e spreco di denaro pubblico”

Nella nota pubblicata dal sindacato ORSA ci sono anche le ragioni della convocazione di questo quarto sciopero del 2024. Parole chiare e dirette al punto, quelle del sindacato: “Ritardi e soppressioni, mancanza di materiali, comunicazione assente e formazione carente sono soltanto alcuni esempi di cattiva gestione, che si confermano in questi primi giorni di agosto”.

Non finisce qui: Orsa punta anche il dito contro la gestione dei fondi pubblici e degli investimenti fatti da Trenord per rinnovare la flotta dei convogli: “Uno spreco di denaro pubblico che si somma all’incapacità di far funzionare gli importanti investimenti effettuati dalla Regione. Milioni e milioni di euro spesi nell’acquisto di nuovi treni che a oggi non hanno portato ai risultati sperati. Materiali acquistati con i soldi dei contribuenti lombardi, a cui si aggiunge l’esternalizzazione della manutenzione, che sta creando soltanto danni alla società e ulteriori costi i cui risultati sono ben visibili all’utenza”. Durante il 2024, infatti, si sono aggiunti nuovi treni tra le fila di Trenord, come ad esempio i Donzinetti e i Caravaggio in grado di garantire corse extra sulla Milano-Tirano e su altre importanti linee del nord Italia.

