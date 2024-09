SCIOPERI

Tre giorni di sciopero treni per il ferrovieri RFI del comparto manutenzione e treni cargo il 6, 8 e 9 settembre 2024.

Il settore ferroviario italiano si prepara a tre giorni di sciopero che interesseranno i ferrovieri della manutenzione di RFI e il personale legato alla circolazione dei treni e del cargo.

Venerdì 6 settembre 2024, è prevista uno sciopero nazionale dei lavoratori della manutenzione di RFI, mentre l’8 e il 9 settembre saranno coinvolti nello sciopero treni i lavoratori del settore circolazione e cargo. Al centro delle proteste vi sono richieste cruciali per il futuro dei lavoratori, tra cui la democrazia sindacale e la sicurezza sul lavoro.

Sciopero dei ferrovieri RFI 6 settembre 2024

La giornata del 6 settembre vedrà i ferrovieri della manutenzione di RFI scendere in piazza per un presidio al Ministero del Lavoro, in Via Flavia 6, dalle ore 10:30. Lo sciopero RFI, organizzato dall’Unione Sindacale di Base (USB), è una risposta alla crescente insoddisfazione dei lavoratori per la mancanza di democrazia sindacale all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI). Dal 2018, infatti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) non sono state rinnovate, privando i lavoratori del diritto di eleggere i propri rappresentanti e determinando un peggioramento delle condizioni di lavoro.

I motivi della protesta

Un altro motivo dello sciopero è rappresentato dall’accordo siglato il 10 gennaio 2024 sulla manutenzione, approvato senza consultare i lavoratori. Questo accordo ha portato a un significativo indebolimento delle tutele relative alla salute e sicurezza sul lavoro, due aspetti fondamentali per chi opera in un settore complesso come quello ferroviario. La mancanza di dialogo tra azienda e lavoratori ha aggravato la situazione, spingendo i ferrovieri a mobilitarsi per far sentire la propria voce.

Lo sciopero RFI del 6 settembre 2024 sarà un’occasione per ribadire con forza alcune richieste chiave:

Ripristino della democrazia sindacale nel Gruppo FSI, attraverso l’elezione di nuove RSU;

Rigetto dell’accordo del 10 gennaio, approvato senza consultazione;

Garanzia di salute e sicurezza sul lavoro, contro ogni misura che possa comprometterle;

Salari dignitosi e recupero dei diritti nei prossimi rinnovi contrattuali.

Sciopero treni cargo 8 e 9 settembre

La protesta non si ferma al 6 settembre. L’8 e il 9 settembre, infatti, sarà sciopero del personale legato alla circolazione dei treni e del cargo. Il personale treni cargo che incrocerà le braccia per continuare la lotta iniziata dai ferrovieri della manutenzione. Questo sciopero generale è destinato a rafforzare le richieste di tutto il settore ferroviario. Richiama l’attenzione su questioni fondamentali per la sicurezza, i diritti e la dignità dei lavoratori delle ferrovie e dei treni.

