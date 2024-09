AEREO

EVA Air è la prima compagnia aerea in Asia ad adottare le rivoluzionarie modifiche AeroSHARK, sviluppate da Lufthansa Technik in collaborazione con BASF. Questa innovativa tecnologia, che riduce la resistenza aerodinamica degli aeromobili, sarà applicata all’intera flotta di aerei Boeing 777F di EVA Air, con benefici in termini di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni.

Cosa è AeroSHARK e come funziona

AeroSHARK è una pellicola adesiva all’avanguardia che replica la struttura della pelle di squalo. Questa pellicola è composta da micro-riblet, sottili nervature di appena 50 micrometri, che riducono la resistenza aerodinamica quando applicate su superfici come la fusoliera e le gondole dei motori degli aerei. La riduzione della resistenza all’attrito porta a un risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa l’1%.

Il progetto di EVA Air

EVA Air ha scelto di implementare la tecnologia AeroSHARK sull’intera flotta di nove aeri Boeing 777F.

Il primo aereo, il B-16786, è già stato modificato presso l’aeroporto internazionale di Taipei Taoyuan, sotto la supervisione di Lufthansa Technik e in collaborazione con Evergreen Aviation Technologies Corp. (EGAT), affiliata di EVA Air.

L’aereo tornerà in servizio all’inizio di settembre, segnando l’inizio di una nuova era di efficienza operativa per la compagnia aerea taiwanese.

Risparmio di carburante e riduzione delle emissioni con AeroSHARK

Con l’intera flotta 777F equipaggiata con la tecnologia AeroSHARK, EVA Air prevede un risparmio annuale di oltre 2.500 tonnellate di cherosene e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 7.800 tonnellate. Questo è un passo significativo per la compagnia aerea verso il raggiungimento del suo obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050.

Albert Liao, executive vice president corporate planning division di EVA Air, ha dichiarato: “EVA Air continua a progredire verso il suo obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio pari a zero entro il 2050, ricercando costantemente le tecnologie più recenti per ridurre l’impronta di carbonio. Siamo lieti di collaborare con Lufthansa Technik nell’utilizzo della tecnologia AeroSHARK per i nostri cargo 777F.”

Lufthansa Technik è leader nell’innovazione aeronautica

Lufthansa Technik ha sviluppato la tecnologia AeroSHARK in collaborazione con BASF, unendo competenze avanzate nell’ingegneria aeronautica e nella chimica. Con i certificati di tipo supplementare (STC) già ottenuti per due modelli di Boeing 777, la compagnia si pone come leader nell’innovazione per la sostenibilità nel settore aeronautico. Il Dr. Wassef Ayadi, senior director customer relations OEM & special engineering services di Lufthansa Technik, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con EVA Air, evidenziando il ruolo pionieristico della compagnia taiwanese.

Lufthansa Technik e BASF non si fermano qui: l’obiettivo è espandere ulteriormente l’applicazione di AeroSHARK ad altri tipi di aeromobili, aumentando così la portata della tecnologia. Secondo le stime preliminari, la tecnologia “pelle di squalo” potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 3% su scala globale, quando completamente implementata.

Informazioni su EVA Air

Fondata nel 1989, EVA Air è la prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan e membro di Star Alliance. Parte del prestigioso Evergreen Group, EVA Air opera con una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus, servendo più di 60 destinazioni in Asia, Oceania, Europa e Nord America. Per ulteriori informazioni su rotte, orari e prenotazioni, visita il sito ufficiale www.evaair.com.

Con l’adozione di AeroSHARK, EVA Air non solo migliora l’efficienza operativa ma si afferma anche come leader nella sostenibilità ambientale nel settore aereo asiatico.

