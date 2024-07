AEREO

Emirates SkyCargo, la divisione trasporto merci cargo aereo, della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, e Beta Trans S.p.A., leader nelle attività di handling e servizi doganali, hanno annunciato la firma di un accordo pluriennale per la gestione del carico e l’assistenza a terra presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Questo accordo è destinato a incrementare l’efficienza operativa e la capacità di movimentazione delle merci. Rafforza la posizione di Milano Malpensa come hub centrale nel trasporto cargo aereo.

Accordo trasporto merci cargo aereo

Grazie a questa partnership, per il trasporto cargo aereo, Beta Trans gestirà oltre 22.000 tonnellate di merci all’anno per Emirates SkyCargo. Include una vasta gamma di prodotti come moda, cosmetici, farmaceutici, mobili, macchinari, pezzi di ricambio, opere d’arte e prodotti freschi del Made in Italy. La collaborazione consentirà l’accesso a strutture all’avanguardia di Beta Trans, per il trattamento di merci deperibili, un segmento in crescita per nel trasporto cargo aereo di Emirates SkyCargo.

Le strutture di Beta Trans comprendono un magazzino di 13.000 mq, un sistema di stoccaggio automatico per oltre 200 unità di carico (ULD), e posizioni di palletizzazione per ULD da 10 e 20 piedi. Con 21 baie di carico per camion, la struttura facilita la connessione tramite trasporto su strada, essenziale per il flusso continuo delle merci.

Infrastrutture specializzate trasporto merci

L’accordo per il trasporto cargo aereo prevede anche l’uso di celle frigorifere a temperatura controllata. Una superficie di 1.500 mq, con aree specifiche per prodotti farmaceutici, alimentari e fitosanitari. Le strutture includono un centro per il settore farmaceutico, un’area di controllo veterinario e una sezione dedicata alla salute delle piante agricole e forestali. Garantito il rispetto degli standard sanitari e di sicurezza.

Silvia Tagliaferri, Cargo Manager Italia di Emirates SkyCargo, ha sottolineato l’importanza di Milano come destinazione chiave nella rete globale della compagnia per il trasporto aereo. “Milano è una destinazione prioritaria nella nostra rete, e questo accordo con Beta Trans ci aiuta a migliorare la nostra offerta di livello mondiale, supportando la crescita strategica in Italia”.

Giorgio Bianculli, C.E.O. di Beta Trans S.p.A., ha aggiunto: “Siamo onorati di rafforzare la nostra collaborazione con Emirates SkyCargo, ottimizzando la gestione delle merci a Milano Malpensa e migliorando la qualità del servizio e la sicurezza delle merci”.

Hub di eccellenza nel settore cargo aereo

Questa partnership è significativa per il settore della logistica e del trasporto cargo aereo a Milano Malpensa. Crea un ecosistema integrato di efficienza operativa e innovazione tecnologica. Grazie alla collaborazione tra Emirates SkyCargo e Beta Trans, il trasporto cargo aereo di merci raggiungerà nuovi obiettivi. Sostenendo il commercio globale con soluzioni di trasporto sicure, affidabili e specializzate.

