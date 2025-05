AEREO

Ecco come agiscono i truffatori sui passeggeri dei voli aerei

Allarme truffe online: ITA Airways mette in guardia i passeggeri dei suoi voli sui profili social falsi

Le truffe online legate al mondo dei voli sono in forte aumento, e per questo motivo ITA Airways lancia un chiaro segnale di allarme. Sempre più profili falsi fingono di rappresentare ITA Airways sui social, con lo scopo di ingannare i passeggeri dei voli e sottrarre dati sensibili come informazioni personali o dettagli di pagamento.

Truffatori si spacciano per ITA Airways: ecco come agiscono

Questi cyber truffatori intervengono nei commenti, inviano messaggi privati e condividono link dannosi che possono compromettere la sicurezza digitale dei passeggeri dei voli. Si presentano come operatori del servizio clienti ITA Airways, ma l’obiettivo è uno solo, ottenere accesso ai dati personali.

Proteggersi dalle truffe online: gli account ufficiali

ITA Airways ricorda che gli unici canali ufficiali sono quelli dotati di badge di verifica. Ecco la lista da salvare subito:

Le truffe online colpiscono i passeggeri dei voli

Per difendersi dalle truffe online dai tentativi di frode, ITA Airways raccomanda massima attenzione:

Non fornire mai dati bancari o personali tramite social network.

tramite social network. Evita i link sospetti e non cliccare su collegamenti ricevuti da contatti non ufficiali.

e non cliccare su collegamenti ricevuti da contatti non ufficiali. Non fidarti di richieste via Whatsapp : la compagnia non utilizza questo canale per comunicazioni.

: la compagnia non utilizza questo canale per comunicazioni. Nessun operatore ITA Airways ti chiederà i dati della tua carta di credito online.

La sicurezza digitale per i passeggeri dei voli

ITA Airways ribadisce con forza il proprio impegno nella lotta alle truffe online. La protezione della privacy e la sicurezza informatica dei passeggeri dei voli sono una priorità assoluta, soprattutto in un contesto in cui le minacce digitali sono sempre più sofisticate.

Seguire solo fonti verificate, diffidare di ogni messaggio sospetto e aiutare anche altri passeggeri dei voli a non cadere in trappola. Segnalare i profili fake per difendere la sicurezza online.

