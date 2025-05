AEREO

I diritti dei passeggeri per rimborso volo, viaggio alternativo e per i viaggi successivi

Come ottenere il rimborso del volo cancellato o in ritardo dopo il blackout in Spagna.

Il blackout in Spagna il 28 aprile 2025 ha mandato in tilt anche il traffico aereo con molti voli cancellati e ritardo.

Sono stati centinaia i voli cancellati su un totale di 6.000 previsti, con disagi maggiori registrati negli aeroporti di Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat.

Nonostante i sistemi di emergenza abbiano mantenuto operativi gli scali, molti di passeggeri sono rimasti a terra o hanno subito lunghi ritardi sull’orario di partenza del volo.

Ma cosa fare in questi casi? Ecco come ottenere il rimborso del volo e quali sono i diritti garantiti dal Regolamento CE 261/2004, anche in presenza di circostanze eccezionali come un blackout.

Rimborso volo o viaggio alternativo

Chi ha subito la cancellazione del volo, a causa del blackout in Spagna, ha due possibilità, che deve richiedere alla compagnia aerea:

Rimborso totale del biglietto (entro 7 giorni), anche per tratte già effettuate se divenute inutili;

(entro 7 giorni), anche per tratte già effettuate se divenute inutili; Riprotezione su un altro volo verso la destinazione finale, il prima possibile o in una data successiva di propria scelta.

In caso di ritardo superiore a 5 ore, è possibile rinunciare al volo e richiedere il rimborso, anche in assenza di cancellazione.

Niente compensazione per il Blackout Spagna

Il blackout, come quello avvenuto in Spagna, è considerato una “circostanza eccezionale” non prevedibile né evitabile dalle compagnie aeree.

Per questo motivo, non spetta la compensazione pecuniaria prevista normalmente per: volo cancellato, volo in ritardo di oltre 3 ore o overbooking.

Le compensazioni, che variano da 250 a 600 euro a seconda della distanza, non si applicano in questo caso.

Assistenza garantita per ritardo del volo

Anche se non è previsto l’indennizzo economico del volo in ritardo a causa del blackout in Spagna, i passeggeri hanno diritto a servizi di assistenza:

Pasti e bevande , in base alla durata dell’attesa;

, in base alla durata dell’attesa; Sistemazione in albergo con trasporto incluso, se necessario pernottare;

con trasporto incluso, se necessario pernottare; Due chiamate telefoniche o invio di messaggi.

Se questi servizi non vengono forniti automaticamente, è possibile richiederli per iscritto e ottenere il rimborso delle spese sostenute (con ricevute).

Ottenere rimborso volo o riprotezione

Ecco le azioni consigliate da UNC e RimborsoAlVolo.it per tutelarsi al meglio per volo cancellato a causa del blackout in Spagna:

Conservare biglietti, carte d’imbarco e scontrini ;

; Comunicare per iscritto con la compagnia;

con la compagnia; Utilizzare tutti i canali ufficiali di contatto;

di contatto; Verificare le condizioni assicurative del biglietto o della carta di credito;

del biglietto o della carta di credito; Non accettare voucher se si preferisce il rimborso;

se si preferisce il rimborso; Segnalare eventuali violazioni a Enac o alle autorità competenti;

o alle autorità competenti; In caso di difficoltà, rivolgersi alle associazioni dei consumatori.

Viaggi verso la Spagna: cosa fare dopo il Blackout Spagna

Secondo Codacons, dopo il blackout in Spagna, con il graduale ritorno alla normalità dei servizi elettrici e di trasporto, i collegamenti sono in ripresa, ma è fondamentale verificare in anticipo la situazione nella destinazione finale.

Se si è acquistato un pacchetto vacanza, si può rinunciare al viaggio senza penali solo se i collegamenti risultano ancora interrotti o la località è inaccessibile. Diversamente, la rinuncia può comportare costi.

Chi ha acquistato solo un biglietto o una prenotazione, può richiedere il rimborso del volo solo se previsto dal contratto o dalle condizioni applicate.

