Come prenotare i voli low cost da 29,99 euro entro il 16 maggio 2025

Ryanair lancia una super offerta sui voli per l’estate 2025. Voli a partire da 29,99€ per viaggiare in tutta Europa tra il 1° maggio e il 31 agosto 2025.

Si ha tempo solo fino al 16 maggio 2025 per prenotare le offerte voli. Per chi sta programmando le vacanze, questo è il momento perfetto per approfittare delle offerte Ryanair.

Voli Ryanair a 29,99 euro offerte estate 2025

La promo sui voli è attiva su tantissime destinazioni: dalle spiagge italiane alle isole greche, dalle capitali europee alle località estive più amate. Ryanair mette a disposizione voli con tariffe a partire da 29,99€, ma i posti sono limitati e soggetti a disponibilità.

Voli offerte estate fino al 16 maggio 2025

Per usufruire della promozione su voli Ryanair a 29,99 euro, si deve prenotare entro il 16 maggio 2025. Le tariffe scontate sui voli sono già disponibili sul sito ufficiale, nella sezione offerte.

La promozione voli offerte estate permette di viaggiare dal 1 maggio al 31 agosto 2025. È valida per tutta la stagione estiva, inclusi i periodi di alta stagione.

Come prenotare i voli Ryanair in offerta

Per usufruire dell’offerta Ryanair, è sufficiente collegarsi al sito ryanair.com, selezionare le date del viaggio e verificare la disponibilità della tariffa promozionale da 29,99€. I prezzi possono variare in base alla rotta e alla disponibilità dei posti.

Con l’estate 2025 ormai alle porte, la compagnia propone una delle sue promozioni più vantaggiose dell’anno: voli low cost a partire da 29,99€ verso oltre 200 destinazioni. L’offerta è valida fino al 16 maggio 2025. Per chi desidera risparmiare e partire senza pensieri, è il momento giusto per prenotare.

