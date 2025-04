AEREO

Un massiccio blackout Spagna ha fermato il Paese, causando il blocco totale dei treni, la cancellazione e ritardi di numerosi voli e il caos negli aeroporti principali.

Il blackout Spagna che ha bloccato treni, voli e aeroporti, si è verificato poco prima delle 13:00, e ha avuto ripercussioni anche sul Portogallo e il sud della Francia.

Le autorità indagano sull’origine del blackout. Tra le ipotesi principali emerge quella di un possibile cyberattacco ai danni di treni, voli e aeroporti e delle infrastrutture principali del Paese.

Blackout Spagna treni fermi

La compagnia ferroviaria Renfe ha confermato che i treni sono fermi. Il traffico ferroviario è completamente interrotto su tutto il territorio nazionale a causa del blackout Spagna.

Anche la metropolitana di Madrid è stata evacuata e chiusa per motivi di sicurezza. Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati nelle stazioni senza possibilità di proseguire il viaggio.

Il blackout ha causato pesanti ripercussioni su tutti i treni e sulla mobilità interna e interregionale, mettendo in difficoltà i pendolari e i turisti.

Blackout Spagna voli cancellati e caos negli aeroporti

Il blackout Spagna ha avuto gravi conseguenze anche sul traffico aereo, con voli in ritardo e voli cancellati.

All’aeroporto di Madrid-Barajas i voli sono stati sospesi, mentre a Barcellona-El Prat si registrano numerosi voli cancellati. Disagi importanti per partenze e arrivi dei voli anche all’aeroporto di Lisbona.

Il blackout ha paralizzato gli aeroporti, bloccando i sistemi di check-in e i controlli di sicurezza, costringendo le autorità aeroportuali a bloccare temporaneamente tutti i voli.

Internet e telecomunicazioni fuori uso

Il blackout Spagna non ha colpito solo treni, voli e aeroporti. Anche internet e i servizi di telecomunicazione sono andati in tilt in vaste aree della Spagna e del Portogallo.

Molti provider hanno segnalato guasti generalizzati, lasciando milioni di cittadini senza accesso a internet e ai servizi mobili. Il blackout sta complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e coordinamento delle emergenze.

Blackout Spagna, ipotesi cyberattacco, le autorità indagano

Il Centro nazionale criptologico (Ccn) e l’Istituto Nazionale di Cybersicurezza (Incibe) hanno avviato un’indagine approfondita per cercare di determinare se il blackout sia causato da un cyberattacco mirato.

Secondo fonti ufficiali, il blackout potrebbe essere il risultato di un attacco informatico contro le infrastrutture elettriche. La Spagna è stata bersaglio di diversi attacchi hacker negli ultimi mesi, a causa delle sue posizioni geopolitiche. Se la connessione tra il blackout e un attacco informatico è confermata, le implicazioni potranno essere molto gravi.

Blackout: ripristino della corrente e tempi incerti

Le autorità spagnole stanno lavorando per ripristinare la corrente elettrica dopo il blackout Spagna. Tuttavia, il ritorno alla normalità di treni, voli e aeroporti, potrebbe richiedere ore o addirittura giorni, soprattutto se si conferma l’ipotesi di un attacco informatico.

