UPS ha lanciato un nuovo volo diretto tra il suo hub aereo europeo di Colonia Bonn e l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, con l’obiettivo di rafforzare, con il trasporto aereo, l’import-export delle piccole e medie imprese italiane.

Questo volo UPS giornaliero, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, operato da un Boeing UPS 767, offre una capacità settimanale aggiuntiva di 350 tonnellate, consentendo alle aziende delle regioni centrali e meridionali d’Italia di accedere a consegne rapide e internazionali.

Trasporto aereo per le piccole e medie imprese italiane

Grazie a questo nuovo volo UPS dall’aeroporto di Roma Fiumicino, le piccole e medie imprese italiane potranno beneficiare di consegne garantite in un giorno lavorativo nella maggior parte delle destinazioni in Europa e in due giorni lavorativi negli Stati Uniti e nelle principali aree di business in Asia. Il trasporto aereo rappresenta una risorsa strategica per le aziende che esportano il Made in Italy, facilitando l’accesso ai mercati globali e velocizzando i tempi di consegna per competere meglio a livello internazionale.

Potenziamento della rete UPS in Italia

UPS ha ulteriormente investito nelle sue infrastrutture in Italia con l’inaugurazione di un nuovo gateway cargo, per il trasporto aereo, nell’area dell’aeroporto di Roma Fiumicino, dotato di una capacità di smistamento di 2.500 pacchi all’ora. Questa nuova struttura è strettamente collegata alla rete logistica terrestre di UPS, migliorando l’efficienza delle operazioni e riducendo i tempi di consegna per le aziende del Lazio e del centro Italia.

Inoltre, l’azienda ha esteso gli orari di ritiro e consegna per garantire la massima flessibilità alle imprese locali.

Export delle piccole e medie imprese italiane

Il nuovo volo aereo e la nuova struttura all’aeroporto di Roma Fiumicino permetteranno a UPS di incrementare le proprie operazioni internazionali anche nei gateway di Bergamo, Bologna, Venezia e Ancona, con un incremento della capacità di esportazione con trasporto aereo del 25% a livello nazionale.

Questo potenziamento è fondamentale per le piccole e medie imprese, che costituiscono oltre il 53% dell’export nazionale, un dato superiore alla media europea del 40%. Il supporto di UPS a questo segmento di imprese rappresenta un passo strategico per sostenere il tessuto economico italiano e promuovere la crescita delle aziende nel panorama internazionale.

Prospettive future del trasporto aereo di ADR e UPS

Paco Conejo, managing director di UPS Sud Europa, ha dichiarato: “Grazie a questo progetto, i nostri clienti italiani hanno maggiore accesso a un network express affidabile e competitivo e un volo totalmente dedicato operativo cinque giorni a settimana. L’annuncio di oggi rientra nel nostro impegno di sostenere la crescita delle piccole e medie imprese aiutandole a esportare il made in Italy in tutto il mondo.”

Anche Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha evidenziato l’importanza di questa espansione: “Nel 2024 i volumi merci sono cresciuti oltre tre volte rispetto alla media italiana, e l’investimento di UPS presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino è un’ulteriore conferma dell’attrattiva e del potenziale di sviluppo del nostro mercato.”

