Piloti e assistenti di volo Wizz Air in sciopero per 24 ore

Sciopero aerei martedì 24 settembre 2024 di 24 ore dei piloti e assistenti di volo Wizz Air.

Il 24 settembre 2024 si terrà uno sciopero aerei di 24 ore che coinvolgerà piloti e assistenti di volo in Italia. Lo sciopero è proclamato dalla Filt Cgil, il sindacato rappresentativo dei lavoratori della compagnia ungherese, per protestare contro il nuovo regolamento retributivo introdotto senza consultazioni e il mancato rispetto delle normative italiane sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Voli Wizz Air garantiti durante lo sciopero aerei del 24 settembre 2024

Wizz Air ha confermato che durante lo sciopero aerei del 24 settembre 2024 alcuni voli saranno garantiti. I passeggeri possono fare riferimento ai seguenti voli garantiti:

WMT 6549 da Catania (LICC) a Verona (LIPX)

WMT 6550 da Verona (LIPX) a Catania (LICC)

WMT 6391 da Malpensa (LIMC) a Jeddah (OEJN)

La compagnia si scusa per i possibili disagi e ha comunicato che i passeggeri saranno aggiornati in tempo reale riguardo a cancellazioni o modifiche tramite i consueti canali ufficiali.

Motivi dello sciopero aerei

La Filt Cgil ha già organizzato un primo sciopero aerei il 7 settembre 2024, ma non sono stati fatti progressi per risolvere le problematiche sollevate dai lavoratori.

Le principali richieste riguardano l’adozione di un contratto collettivo nazionale, come accade in altre compagnie, e il rispetto delle normative italiane in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo sciopero dei voli aerei è proclamato per contrastare le modifiche unilaterali apportate da Wizz Air alle condizioni retributive dei dipendenti. Inoltre, il sindacato ha segnalato alla Commissione di Garanzia una serie di comportamenti irregolari messi in atto dalla compagnia per limitare l’efficacia dello sciopero, e ora si attende una convocazione urgente delle parti per affrontare la questione.

I passeggeri coinvolti dallo sciopero dei voli aerei il 24 settembre 2024 sono invitati a controllare le comunicazioni ufficiali della compagnia aerea e verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

