SCIOPERI

A causa dello sciopero aerei, proclamato per martedì 24 settembre 2024, dei lavoratori del trasporto aereo, del comparto aereo e delle società di Handling aeroportuale, alcuni voli di ITA Airways sono stati cancellati e altri potrebbero essere ritardati.

La compagnia aerea ITA Airways ha cancellato 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre 2024.

Elenco dei voli cancellati sciopero voli aerei 24 settembre 2024

Voli cancellati del 23 settembre 2024:

AZ 1321 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1473 ROMA FIUMICINO VENEZIA

Voli cancellati del 24 settembre 2024:

AZ 226 MILANO LINATE LONDRA

AZ 227 LONDRA MILANO LINATE

AZ 408 MILANO LINATE FRANCOFORTE

AZ 409 FRANCOFORTE MILANO LINATE

AZ 1287 MILANO LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO LINATE

AZ 1311 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1312 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1314 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1318 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1319 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1351 MILANO LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO LINATE

AZ 1460 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1463 ROMA FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1475 ROMA FIUMICINO VENEZIA

AZ 1654 BARI MILANO LINATE

AZ 1655 MILANO LINATE BARI

AZ 2032 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2038 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2044 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2049 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

AZ 2071 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

Tutti i viaggiatori che, hanno acquistato un biglietto della compagnia aerea ITA Airways, per volare il 24 settembre 2024, giorno dello sciopero aerei, devono verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto..

Possono verificare sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 24 settembre, giorno dello sciopero aerei, , in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 settembre, chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

(*) il costo della chiamata può variare in base al tuo gestore telefoni