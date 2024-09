SCIOPERI

Domenica 30/09/24 notte inizia lo sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare proclamato dal Comitato Trasportatori Siciliani, esattamente dalle 00.01 del 30/09/24 alle 24.00 del 04/10/2024.

Lo sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare è indetto a causa delle esigue somme messe a disposizione per il contributo Sea Modal Shift, già eroso in partenza dalla tassa sull’ETS che sta’ comportando gravi ripercussioni economiche alle nostre imprese di autotrasporto dopo che il Governo le ha invogliate a investire sul trasporto intermodale.

Lo sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare in Sicilia è quindi ufficialmente confermato. Inizia domenica 30 settembre 2024 alle ore 00:01 e terminerà alle 24:00 del 4 ottobre 2024.

Ne abbiamo parlato in questo articolo: Sciopero autotrasportatori in Sicilia dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Il contributo Sea Modal Shift, essenziale per il sostegno delle imprese di autotrasporto, è stato compromesso dalla tassa sull’ETS (Emission Trading System), causando gravi ripercussioni economiche. Nonostante i molteplici appelli da parte del settore e dei Prefetti, i governi nazionale e regionale hanno ignorato le richieste di intervento. Questo ha portato a una situazione insostenibile per gli autotrasportatori e allo sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare in Sicilia.

Impatti dello sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare

La quasi totalità delle aziende di autotrasporto siciliane, circa il 90%, aderirà allo sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare, rendendo impossibile la fornitura delle piattaforme della grande distribuzione alimentare. Questo significa che i mercati e i supermercati potrebbero rimanere privi di prodotti, con scaffali vuoti e una potenziale crisi di approvvigionamento.

Azioni durante lo scioperotrasporti strada mare

Durante il periodo di sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare, i membri del comitato non intendono bloccare i porti né organizzare presidi, ma realizzeranno punti di sensibilizzazione con volantinaggio per informare il pubblico sulla situazione attuale. I veicoli rimarranno fermi nei piazzali delle imprese, a testimoniare la determinazione del settore nel far sentire la propria voce.

La situazione attuale dell’autotrasporto in Sicilia è critica e richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Lo sciopero sciopero dell’autotrasporto intermodale e dei trasporti strada mare rappresenta un appello a una rinnovata attenzione verso un settore fondamentale per l’economia.