CAMION

Indetto lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia dal 30 settembre al 4 ottobre 2024, lo comunica il Comitato Trasporto Siciliano.

Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, previsto dal 30 settembre al 4 ottobre 2024, è stato proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano a causa di due problemi principali legati al trasporto merci combinato strada mare. Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia potrebbe avere un impatto significativo sui collegamenti logistici e sul trasporto merci nell’isola, con possibili ripercussioni a livello nazionale.

Motivi dello sciopero degli autotrasportatori in Sicilia

Fondi insufficienti del Bonus Sea Modal Shift, il primo motivo alla base dello sciopero è legato ai fondi del Bonus destinati al “sea modal shift”, un’iniziativa volta a incentivare il trasporto merci combinato strada-mare per ridurre l’impatto ambientale del trasporto su gomma.

Secondo il Comitato Trasporto Siciliano, i fondi del bonus Sea Modal Shift attualmente disponibili sono inferiori a quelli autorizzati dall’Unione Europea, rendendo difficile per le aziende siciliane di autotrasporto continuare a utilizzare questa modalità in maniera sostenibile.

Uso delle quote ETS autotrasporto, problematica sollevata dagli autotrasportatori siciliani riguarda l’utilizzo delle quote ETS (Emission Trading System), pagate dagli stessi autotrasportatori. Queste risorse potrebbero essere destinate all’acquisto di nuovi veicoli industriali per l’autotrasporto e alla riqualificazione delle flotte navali. Il Comitato Trasporto Siciliano richiede che siano utilizzate per aumentare i fondi del Bonus Sea Modal Shift.

Giorni e orari dello sciopero dei trasportatori in Sicilia

Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia con il fermo dei servizi di trasporto inizierà alle ore 00:01 di lunedì 30 settembre 2024 e durerà fino alle 24:00 di venerdì 4 ottobre 2024.

Si prevedono manifestazioni di protesta degli autotrasportatori nei principali porti siciliani e nei punti strategici come ingressi autostradali e snodi ferroviari. Lo sciopero degli autotrasportatori potrebbe causare disagi nel trasporto delle merci e nei collegamenti tra la Sicilia e il continente.

Il Comitato Trasporto Siciliano specifica che lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia potrebbe essere revocato solo se il governo nazionale convocherà i rappresentanti del comitato per un incontro prima del 30 settembre, con la promessa di affrontare e risolvere le questioni sollevate. fino a quel momento, le aziende di autotrasporto siciliane sono determinate a fermare i loro servizi per far sentire la loro voce.

