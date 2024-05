MOBILITÀ

Ryanair voli low cost extra per la finale si Europa League a maggio 2024. Come e dove prenotare i voli low cost

Ryanair aggiunge voli low cost extra per la finale si Europa League. Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha lanciato oggi 10 maggio 2024 posti volo extra da e per Dublino in vista dell’attesissima finale di Europa League che si terrà a maggio 2024.

A seguito di una domanda di voli low cost senza precedenti da parte dei tifosi italiani, Ryanair ha aggiunto posti sui voli low cost extra da Milano Bergamo per accogliere i tifosi di calcio in viaggio a Dublino per la finale di Europa League tra Atalanta e Leverkusen.

Questi posti sui voli extra per la finale di Europa League sono disponibili per la prenotazione su ryanair.com

Ecco i voli low cost extra di Ryanair per la finale si Europa League

Ryanair ha aggiunto tantissimi posti extra per i tifosi di calcio in trasferta per le partite di Europa League a maggio 2024

Milano Bergamo – Dublino 8

Voli aggiuntivi 21-23 Maggio

Il responsabile delle comunicazioni di Ryanair, Jade Kirwan, ha dichiarato: “Sarà un’estate epica per il calcio con la finale di Europa League a maggio. Per festeggiare e assicurarsi che tutti gli appassionati di calcio possano godersi la finale di persona, Ryanair ha aggiunto posti extra da/per la “Fair City” di Dublino questo maggio. Si prevede che i voli extra della Ryanair Europa League 2024 si esauriranno rapidamente, quindi vi invitiamo a prenotare subito su ryanair.com”.