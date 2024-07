AEREO

Ampliamento dell’accordo di codeshare per collegare Croazia e Italia

ITA Airways e Croatia Airlines hanno annunciato l’ampliamento del loro accordo di codeshare. Questa collaborazione permetterà ai clienti di entrambe le compagnie di beneficiare di un maggior numero di voli e di una maggiore convenienza sui prezzi dei biglietti aerei, migliorando la connettività tra Italia e Croazia.

Voli aerei per le Croazia

Attualmente, ITA Airways applica il proprio codice AZ sui voli operati da Croatia Airlines in partenza dall’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino (FCO) verso Zagabria, Spalato e Dubrovnik. Con l’ampliamento della collaborazione, il codice “OU” di Croatia Airlines sarà applicato ai collegamenti domestici operati da ITA Airways tra Roma Fiumicino e le città di Palermo, Bologna, Firenze e Napoli. Questo aumento di voli disponibili consente ai passeggeri di avere più opzioni di scelta per raggiungere le loro destinazioni preferite.

Convenienza sui prezzi dei biglietti aerei per la Croazia

Il rafforzamento dell’accordo di codeshare tra ITA Airways e Croatia Airlines non solo aumenta il numero di voli disponibili, ma offre anche una maggiore convenienza sui prezzi de biliglietti aerei per i viaggiatori. I clienti di Croatia Airlines potranno accedere a una rete estesa di destinazioni italiane con collegamenti one-stop da Roma verso città come Palermo, Bologna, Firenze e Napoli. Allo stesso modo, i passeggeri di ITA Airways potranno usufruire di un accesso più comodo e frequente verso le principali città croate, facilitando sia i viaggi di lavoro che quelli di piacere.

Business e vacanze in Croazia

Questa espansione offre numerosi vantaggi per i viaggiatori sia business che leisure. I passeggeri che viaggiano per affari avranno più frequenze di voli e maggiori possibilità di trovare orari che si adattano alle loro esigenze lavorative. Per i vacanzieri, le opzioni di volo ampliate rendono più semplice pianificare viaggi verso le destinazioni turistiche più ambite di Italia e Croazia.

Prenotazione voli per la Croazia

I voli in codeshare sono ora disponibili per la prenotazione sui rispettivi siti web delle compagnie aeree (ita-airways.com e croatiaairlines.com), attraverso i sistemi di prenotazione e presso le agenzie di viaggio. Questo rende la prenotazione dei voli più semplice e accessibile per tutti i viaggiatori.

L’ampliamento dell’accordo di codeshare tra ITA Airways e Croatia Airlines è significativo per la cooperazione tra le due compagnie aeree. Offrendo un maggior numero di voli e una maggiore convenienza, questa collaborazione migliora notevolmente la connettività tra Croazia e Italia. Questo sviluppo rafforza ulteriormente i legami tra i due Paesi, promuovendo il turismo e facilitando gli spostamenti per motivi di lavoro.

