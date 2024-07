AEREO

Apre l’Aeroporto di Salerno con voli aerei verso 20 destinazioni, presenti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’inaugurazione dell’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi segna un importante passo per il sistema aeroportuale campano.

Con i primi voli aerei di linea, l’Aeroporto Costa D’Amalfi inizia a operare come parte di una rete integrata gestita da GESAC, che include anche l’Aeroporto di Napoli.

L’inaugurazione dell’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi ha visto la partecipazione di personalità di spicco come il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Vice Direttore Generale dell’ENAC Fabio Nicolai, l’Amministratore Delegato di F2i Renato Ravanelli e il Presidente di GESAC e Assaeroporti Carlo Borgomeo.

Aeroporto di Salerno voli aerei verso 20 destinazioni

L’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi debutta con l’offerta di voli aerei verso 20 destinazioni. Queste includono 6 voli di linea nazionali verso Catania, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona, 7 voli internazionali verso Basilea, Berlino, Ginevra, Malta, Nantes, Londra Gatwick e Londra Stansted, e 7 voli charter verso Corfù, Djerba, Monastir, Podgorica, Rodi, Sharm el-Sheikh e Zante.

Piano di sviluppo

Il Piano di Sviluppo dell’aeroporto di Salerno, del valore di circa 254 milioni di euro fino al 2043, prevede investimenti articolati in diverse fasi. La prima fase ha visto la realizzazione di nuove infrastrutture di volo e la ristrutturazione degli edifici esistenti destinati ai passeggeri. Tra le principali opere realizzate ci sono il prolungamento della pista di volo, l’estensione dei piazzali di sosta per gli aeromobili, la nuova segnaletica di volo e la riattivazione dell’aerostazione passeggeri.

Il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato l’importanza dell’apertura dell’Aeroporto di Salerno per il settore del trasporto aereo e per l’economia del territorio. Questo progetto, infatti, avrà ricadute positive sull’indotto e sui livelli occupazionali, rispondendo alla crescente domanda di mobilità aerea.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha espresso soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti e l’inizio delle operazioni di linea. Ha annunciato anche la realizzazione di una nuova aerostazione passeggeri, che si estenderà su una superficie di circa 16.000 metri quadrati, riflettendo i più elevati standard ambientali e armonizzandosi con il paesaggio circostante.

L’apertura dell’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi rappresenta concretamente lo sviluppo per il sistema aeroportuale campano. Questo progetto non solo migliorerà la connettività della regione, ma offrirà anche nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Con una gestione unificata e un ambizioso piano di sviluppo, l’aeroporto è destinato a diventare un punto di riferimento per il trasporto aereo

Leggi anche: Aeroporto Salerno, ecco i voli Ryanair da agosto 2024