Disponibili nuovi voli diretti da Roma e Milano per le città in cui la Nazionale Italiana giocherà gli Europei di Calcio 2024

Europei di Calcio 2024 alle porte. La compagnia aerea Wizz Air annuncia nuovi voli aerei speciali di andata e ritorno per tutti i tifosi italiani desiderosi di seguire le partite della Nazionale Italiana in Germania.

Voli diretti da Roma e Milano, per gli Europei di Calcio verso Dortmund e Lipsia. Città in cui la Nazionale Italiana e affronta Albania, Spagna (Gelsenkirchen) e Croazia. Con l’intento di replicare il successo di Euro 2021.

Wizz Air mette a disposizione altri biglietti last minute, per gli Europei di Calcio, da Roma e Milano per gli incontri con Spagna e Croazia a partire da solo 45.99 euro. Già terminati i biglietti per gli Europei di Calcio da Milano a Dortmund del 15 giugno 2024!

Sono ancora a disponibili, per gli Europei di Calcio, i biglietti per i voli aerei da Roma Fiumicino per raggiungere la Nazionale Italiana all’esordio con l’Albania.

Tutti vogliono volare in Germania per gli Europei che cominceranno venerdì 15 giugno 2024 con l’Italia già in campo sabato contro l’Albania.

Per le partite degli Europei di Calcio contro Spagna e Croazia, rispettivamente a Gelsenkirchen e Lipsia il 20 e il 24 giugno 2024, Wizz Air mette a disposizione nuovi voli speciali da Milano e Roma a partire da soli 45.99 euro.

Tutti i tifosi azzurri degli Europei possono prenotare i voli speciali tramite il sito web di Wizz Air e l’applicazione mobile della compagnia aerea.

Voli aerei per gli Europei di Calcio :

ITALIA – ALBANIA Roma Fiumicino – Dortmund 15 giugno 2024 11:45

ITALIA – ALBANIA Dortmund – Roma Fiumicino 16 giugno 2024 9:40

ITALIA – ALBANIA Milano Malpensa – Dortmund 15 giugno 2024 11:10

ITALIA – ALBANIA Dortmund – Milano Malpensa 16 giugno 2024 8:30

ITALIA – SPAGNA Roma Fiumicino – Dortmund 20 giugno 2024 12:05

ITALIA – SPAGNA Dortmund – Roma Fiumicino 21 giugno 2024 08:55

ITALIA – SPAGNA Milano Malpensa – Dortmund 20 giugno 2024 11:10

ITALIA – SPAGNA Dortmund – Milano Malpensa 21 giugno 2024 8:00

ITALIA – CROAZIA Roma Fiumicino – Lipsia 24 giugno 2024 12:05

ITALIA – CROAZIA Lipsia – Roma Fiumicino 25 giugno 2024 8:40

ITALIA – CROAZIA Milano Malpensa – Lipsia 24 giugno 2024 11:10

ITALIA – CROAZIA Lipsia – Milano Malpensa 25 giugno 2024 8:05

Tamara Nikiforova, Communication Manager di Wizz Air, per gli Europei di Calcio, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della fase a gironi dell’Europeo. Gli orari dei voli sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri. In modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.