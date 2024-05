MOBILITÀ

Ecco le soluzioni innovative DKV Mobility per il settore dei trasporti e per i professionisti del mondo dei trasporti

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, è a 90 anni dalla fondazione. Celebra questa ricorrenza durante l’importante evento dedicato al mondo dei trasporti, Transpotec Logitec 2024.

Con un percorso straordinario di 90 anni, caratterizzato da progresso tecnologico e attenzione verso i clienti, DKV Mobility propone soluzioni pratiche e innovative. Soluzioni che sono diventate fondamentali per i professionisti del settore trasporti nel corso degli anni.

A Transpotec Logitec, DKV Mobility accompagna i visitatori a ripercorrere le tappe fondamentali. Mostra il proprio viaggio settore dei trasporti caratterizzato dal costante dialogo con i clienti.

Questa peculiarità ha portato DKV Mobility a sviluppare per 90 anni per il settore dei trasporti soluzioni di pedaggio, di rifornimento e servizi digitali specifici per i professionisti del mondo dei trasporti. Consolidando così la propria posizione come uno dei principali player del mercato.

Prodotti DKV Mobility

90 anni di soluzioni tecnologiche per il settore dei trasporti da DKV Mobility. Al Transpotec Logistic da DKV Mobility, i visitatori possono scoprire la completa offerta dell’azienda di innovazioni progettate per i trasportatori di oggi e di domani.

Tra i prodotti in evidenza vi sono le varie carte carburante e di ricarica della gamma DKV Card. La DKV Card standard e la DKV Card +Charge per flotte elettrificate.

Ampio spazio è dedicato anche ai box del pedaggio, con soluzioni pratiche e facili da installare. DKV Box Europe, DKV Box Italia e DKV Box Italia Fleet, adatte alle esigenze di autotrasportatori che viaggiano sia in Europa che sul territorio italiano.

Infine i prodotti digitali per il settore trasporti di DKV Mobility. Spicca DKV Live, il sistema di gestione telematica della flotta integrato recentemente con DKV Box Europe, per un’esperienza di utilizzo sempre più pratica e confortevole.

DKV Mobility anni dedicati al settore dei trasporti

Marco Berardelli, Managing Director di DKV Mobility Italia, ha dichiarato: “Siamo felici di ritrovarci con partner e clienti per celebrare i 90 anni della nostra azienda. In questi anni abbiamo lavorato non solo sui prodotti ma anche sulla costruzione di un rapporto solido e duraturo con partner e clienti: siamo certi che affidabilità, serietà e trasparenza siano fattori chiave per la nostra crescita”.

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services at DKV Mobility, ha aggiunto: “Siamo lieti di poter celebrare i nostri 90 anni insieme ai colleghi e ai clienti italiani qui a Transpotec. Lo spirito di innovazione che ci ha portato fino a qui continuerà a rimanere tale e oggi siamo già concentrati su soluzioni capaci di accogliere i cambiamenti del mercato e delle tecnologie disponibili”.

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti sviluppati in 90 anni da DKV Mobility è possibile visitare il sito web ufficiale.