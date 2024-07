CAMION

Nella corsa verso la sostenibilità ambientale nel settore della logistica, un progetto innovativo sta emergendo come pioniere in Italia, promuovendo un nuovo standard europeo per il trasporto eco-sostenibile. FOUR Sustainable Logistics, in collaborazione con Volvo Trucks Italia e Multitrax, ha lanciato un ambizioso programma che integra il trattore elettrico Volvo FH Electric con il semirimorchio a doppio piano Burgers, un’innovazione che promette di ridefinire le dinamiche della logistica moderna.

Il trattore elettrico Volvo FH Electric nel progetto

FOUR Sustainable Logistics ha sviluppato un modello di trasporto avanzato, mirato a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere l’efficienza operativa. Il cuore di questa iniziativa è l’utilizzo del trattore Volvo FH Electric, recentemente insignito del titolo “International Truck of the Year 2024”, grazie alla sua potenza di 490 kW e alla capacità di trasporto fino a 540 kWh di energia nelle batterie. Questo veicolo rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione del trasporto pesante in Italia.

Il semirimorchio a doppio piano Burgers nel progetto di Multitrax

Il semirimorchio a doppio piano del costruttore olandese Burgers offre una capacità di carico del 60% superiore rispetto ai tradizionali semirimorchi, con la possibilità di trasportare fino a 55 europallet anziché 33. Questo non solo ottimizza lo spazio ma riduce anche il numero di viaggi necessari, contribuendo così alla riduzione complessiva delle emissioni di CO2 e dei costi operativi.

L’introduzione di questa soluzione ha già suscitato un forte interesse tra le multinazionali nei settori food, retail e fashion. Decathlon, in particolare, ha avviato una fase di test in collaborazione con FOUR Sustainable Logistics, puntando a integrare questo innovativo sistema di trasporto nelle proprie operazioni su larga scala. Tra i benefici evidenti si annoverano la significativa riduzione delle emissioni nocive e l’ottimizzazione degli standard di comfort per gli autisti, grazie a soluzioni avanzate come i pannelli solari IM Efficiency e i deflettori V-Spoilers.

Futuro di trasporto e logistica FOUR Sustainable Logistics

Francesco Carrozzini di FOUR Sustainable Logistics sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere soluzioni di trasporto sostenibile che non solo rispettino l’ambiente ma risultino anche economicamente convenienti. Questo approccio è supportato da una flotta diversificata di 100 automezzi green, dei quali 25 sono elettrici, e da partnership strategiche che facilitano l’accesso a una vasta gamma di veicoli green sul mercato europeo.

Sabrina Loner di Volvo Trucks Italia enfatizza il ruolo di FH Electric nel soddisfare le esigenze sempre più stringentemente sostenibili dei clienti, progettando soluzioni di trasporto complete che includono anche servizi di ricarica. La continua innovazione di prodotto è fondamentale per il costante miglioramento delle performance e dell’efficienza energetica.

Alberto Maggi di Multitrax evidenzia l’importanza del semirimorchio a doppio piano Burgers nel contesto italiano, come un passo avanti significativo nella riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti pesanti. L’obiettivo è quello di stabilire un nuovo standard europeo per la sostenibilità, migliorando simultaneamente l’efficienza operativa e riducendo l’impatto ambientale complessivo.

Il progetto di trasporto e logistica FOUR Sustainable Logistics

Il progetto congiunto di FOUR Sustainable Logistics, Volvo Trucks Italia e Multitrax rappresenta un esempio tangibile di come l’innovazione tecnologica possa guidare la transizione verso un futuro più sostenibile. Con un focus chiaro sulla riduzione delle emissioni e sull’efficienza operativa, questa partnership non solo stabilisce nuovi standard nel panorama della logistica italiana ma anche europea, preparando il terreno per una riduzione significativa delle emissioni di gas serra nel settore del trasporto su strada.

