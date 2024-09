MOBILITÀ

Deroga al divieto di circolazione per i mezzi pesanti in Austria, dal 19 settembre 2024, con Regolamento n.252/2024

E’ stato pubblicato sulla G.U. austriaca del 18 settembre 2024 il Regolamento n.252/2024 – allegato – che stabilisce durante il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei fine settimana e nei giorni festivi una deroga per i trasporti combinati entro un raggio di 65 km in linea d’aria rispetto ai terminals ferroviari e porti fluviali.

La deroga al divieto di circolazione per i mezzi pesanti in Austria entra in vigore il 19 settembre 2024.

La circolazione dei mezzi pesanti in Austria, nei fine settimana e nei giorni festivi, è soggetta a rigide limitazioni. Tuttavia, con l’entrata in vigore della deroga nel Regolamento n.252/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale austriaca il 18 settembre 2024, vengono introdotte nuove deroghe specifiche per i trasporti combinati.

Deroga divieto di circolazione camion e mezzi pesanti

Dal 19 settembre 2024, il Regolamento n.252/2024 permette una deroga per i trasporti combinati entro un raggio di 65 km in linea d’aria dai principali terminal ferroviari e porti fluviali austriaci. Questo significa che i mezzi pesanti potranno circolare durante i periodi di divieto se coinvolti in operazioni di trasporto che includano almeno una parte del percorso via ferrovia o via acqua.

Deroga per i trasporti combinati entro un raggio di 65 km in linea d’aria rispetto ai terminals ferroviari e porti fluviali elencati di seguito:

1. Terminal Bludenz

2. Terminal Brennersee

3. Terminal Graz Sud

4. Terminal Hall in Tirol

5. Terminal Kapfenberg

6. Terminale Salisburgo

7. Terminale San Michele

8. Terminal Villaco Sud

9. Terminal Wels

10. Terminal Vienna Sud

11. Terminal Wörgl

12. Terminal Wolfurt

13. Porto fluviale di Enns

14. Porto fluviale di Krems

15. Porto fluviale di Linz

16. Porto fluviale di Vienna Freudenau

Trasporto internazionale

La misura punta a facilitare il trasporto intermodale, combinando mezzi su gomma, ferroviari e fluviali, riducendo la congestione stradale e favorendo soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale. I trasporti combinati permettono di ottimizzare l’efficienza logistica, soprattutto nei collegamenti con i terminal intermodali e le vie fluviali, cruciali per l’economia austriaca e il transito internazionale.

Questa deroga offre opportunità logistiche per i trasportatori, consentendo loro di operare in modo più flessibile, senza incorrere nelle limitazioni dei divieti di circolazione nei fine settimana e festivi. La vicinanza ai terminal intermodali e portuali riduce inoltre i tempi di transito e le emissioni di CO2.

Il Regolamento n.252/2024 introduce una significativa apertura per i trasportatori, favorendo l’integrazione di modalità di trasporto diverse e promuovendo la sostenibilità.

